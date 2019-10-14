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Общество
Наталья Алексеевна Сергунина (по центру). Фото: Пресс-служба Наталья Сергунина и Сергей Собянин. Фото: Пресс-служба
Политический деятель Наталья Сергунина. Фото: Пресс-служба Вице-мэр Наталья Сергунина с коллегами. Фото: Пресс-служба Наталья Сергунина. Фото: Пресс-служба

Биография Натальи Сергуниной: путь от юридического консультанта до вице-мэра

Руководитель Аппарата мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина. Фото: Пресс-служба
Сергунина Наталья Алексеевна – опытный управленец, прошедший путь от консультанта в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом до поста вице-мэра. 
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Наталья Сергунина 20 лет работала на различных государственных должностях, связанных с экономическими вопросами и земельными отношениями. В настоящее время она является руководителем Аппарата мэра и Правительства Москвы. 

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Детство и юность

Наталья Сергунина – коренная москвичка, она родилась в столице 22 августа 1978 года. Однако ее основные детские воспоминания связаны отнюдь не со столицей. Отец Натальи был военным судьей, и семье по долгу службы приходилось много и часто путешествовать по стране. Тем не менее, переезды из одного военного округа в другой практически никак не отразились на учебе девочки. Где бы она ни оказывалась, она всегда прилежно училась.

Окончательно вернувшись в столицу, она окончила с отличием школу номер 325 и получила серебряную медаль. Размышлений по поводу того, в каком вузе и на каком факультете продолжать обучение, практически не было. Учитывая, что в юриспруденции работал не только отец Натальи, но и другие члены ее семьи, документы были поданы в МГУ им. М.В.Ломоносова на юрфак. Через пять лет Сергунина покинула стены вуза с красным дипломом в руках.

Начало большого пути

Путевку в жизнь молодому перспективному специалисту дал ее научный руководитель, порекомендовавший попробовать свои силы в правовом департаменте Минимущества. Деловые и профессиональные качества Натальи позволили ей за 4 года работы в министерстве пройти путь от консультанта до заместителя руководителя одного из отделов.

Наталья Сергунина. Фото: Пресс-служба 

В 2004 году Министерство имущества Российской Федерации было реорганизовано в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Изменения не обошли стороной и Сергунину, сфера деятельности которой стала касаться не только чисто юридических вопросов, но и управленческих задач. Впоследствии Наталья Сергунина не раз вспоминала, что справляться с изменившимися обязанностями ей помогало фундаментальное образование, полученное в стенах Московского университета.

Наталья Сергунина в команде мэра

В 2010 году в карьере Натальи Сергуниной произошел еще один поворот – она получила предложение войти в Правительство Москвы. Несмотря на то, что на тот момент она уже занимала пост заместителя руководителя Росимущества, размышления были недолгими, и в конце октября 2010 года Сергунина возглавила Департамент имущества города Москвы. Через год она стала заместителем градоначальника по вопросам земельных и имущественных отношений.

В 2013 году в структуре Правительства Москвы произошли определенные изменения, часть департаментов была реорганизована, а их функции перераспределены. Для Натальи Алексеевны это означало очередное расширение зон ответственности, поскольку помимо хорошо знакомого земельно-имущественного комплекса она стала курировать и экономический блок столичного правительства.

Следующее карьерное назначение состоялось в середине сентября 2018 года, когда Сергунина, оставаясь в должности заместителя столичного градоначальника, возглавила Аппарат мэра и Правительства Москвы.

Наталья Сергунина и Сергей Собянин. Фото: Пресс-служба

Инвестиционный климат

За годы своей работы в московском правительстве Наталья Сергунина принимала участие в решении многих важных для города задач, одна из которых состояла в повышении инвестиционной привлекательности российской столицы. Результаты этой работы можно признать вполне успешными:

  •  по сравнению с 2010 годом поступления в московскую казну выросли без малого на 90 процентов;
  •  зависимость от налоговых отчислений нефтегазовых компаний снизилась с 17 до 4 процентов; 
  •  совокупный объем инвестиций в экономику столицы вырос в полтора раза; 
  •  объем вложений в основной капитал достиг рекордных в новейшей истории Москвы 2 триллионов рублей. 

Результаты этой работы признаются успешными не только отечественными, но и зарубежными специалистами, которые по итогам 2018 года включили российскую столицу в список пяти наиболее привлекательных для инвесторов мегаполисов Европы. А в разделе "Восточная Европа" Москва и вовсе заняла первую строчку рейтинга.

Политический деятель Наталья Сергунина. Фото: Пресс-служба

Хороших результатов удалось добиться и в вопросе изменения подходов к государственным закупкам. По словам представителей экспертного сообщества, на сегодняшний день Москва обладает одной из самых прозрачных в мире систем, которая позволяет использовать бюджетные деньги с максимальной эффективностью, экономя, в среднем, один рубль из трех.

Москва туристическая

Очень многое в последние годы было сделано для того, чтобы повысить туристическую привлекательность Москвы. И здесь статистические выкладки красноречивее любых слов:

  •  за 9 лет турпоток в российскую столицу вырос в два раза; 
  •  по итогам прошлого года российские и иностранные туристы потратили в Москве более 850 миллиардов рублей, а их суммарный вклад в доходы городского бюджета составил 118 миллиардов; 
  •  во время Чемпионата мира по футболу Москву посетили 4,5 миллиона туристов, а загрузка гостиниц достигла 90 процентов; 
  •  но что гораздо важнее – российская столица стала узнаваемым туристическим брендом, а среднегодовая загрузка московских гостиниц теперь сопоставима с Парижем, Амстердамом и Лондоном. 

Наталья Алексеевна Сергунина (по центру). Фото: Пресс-служба

Выставка достижений

При участии Натальи Сергуниной началось возрождение ВДНХ, территория которой в 90-е годы прошлого века пришла в упадок, а многие здания, не знавшие ремонта со времени своего возведения, начали разрушаться. Реставрационные и восстановительные работы стартовали в 2014 году. Начались они с наведения элементарного порядка – вывоза сотен тонн мусора и устранения объектов несанкционированной торговли.

Что касается исторических павильонов, то к вопросу их реставрации подошли предельно деликатно – работы велись в полном соответствии с проектными документами. В итоге многим зданиям удалось вернуть их первоначальный вид. Результаты этой работы пришлись москвичам по душе: по итогам 2018 года посещаемость ВДНХ достигла 30 миллионов человек.

Москва фестивальная

В 2016 году, в том числе благодаря Наталье Сергуниной, в столице появился новый мощный культурный бренд "Московские сезоны". Он объединил под собой насыщенную фестивальную программу столицы, привел ее к общему знаменателю. Основная идея, которую проводят "Московские сезоны" заключается в том, что Москва прекрасна вне зависимости от того, какое время года сейчас за окном.

Вице-мэр Наталья Сергунина с коллегами. Фото: Пресс-служба

Российская столица способна одинаково сильно удивлять и радовать что зимой, что весной, что летом или осенью. В любое время суток любой человек обязательно найдет, куда сходить, на что посмотреть и чем себя занять. По итогам прошлого года все мероприятия цикла "Московские сезоны" поселили более 65 миллионов человек. Это замечательный показатель даже на фоне таких мировых культурных столиц, как Эдинбург, Барселона и Лондон.

В свободное от работы время

Семья для Натальи Сергуниной значит очень многое. Все свободное от работы время она старается проводить с родными и близкими ей людьми. Если говорить о хобби, то главным увлечением Сергуниной является чтение. Любимые с детства жанры: фантастика и исторические романы.

Любит Наталья и прогулки на свежем воздухе. В выходные и праздничные дни ее вполне реально встретить гуляющей на Воробьевых горах, в Измайловском парке или в Сокольниках.

Автор: 14 октября 2019, 12:12

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