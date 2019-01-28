Минздрав предложил разрешить ввоз гашиша и марихуаны

Минздрав России предложил разрешить ввоз, а также использование гашиша, гашишного масла и марихуаны в исследовательских целях. Об этом сообщает портал "Реальное время".
В ведомстве ссылаются на успешный опыт проведения различного рода подобных исследований в ОНН и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет "Царьград". В то же время "ФедералПресс" добавляет, что по проекту документа предлагается провести публичные слушания уже в феврале 2019 года.
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