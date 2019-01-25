США в ужасе от нового российского оружия
Обозреватель Томас Гроув анализирует возможности российской системы ПВО, называя ее мощнейшим противовоздушным щитом, который меняет расчеты США и их союзников в возможных горячих точках, начиная с Сирии. По информации журналиста, в Пентагоне признают, что военные возможности Москвы лишают американскую армию геополитических преимуществ и способности действовать свободно.
Тревогу в Вашингтоне вызвала популярность систем С-400 у Турции, Индии, Саудовской Аравии и Сирии. Все эти страны входят в десятку государств, где США продвигает свои геополитические интересы.
Важно, что покупателей "Триумфа" не останавливают возможные санкции со стороны Вашингтона из-за сотрудничества с российским военно-промышленным комплексом. "Продавая С-400 в другие страны, Россия распространяет среди них возможности сдерживания вооруженных сил США", – пишет автор статьи.
Известно, что российский комплекс по своим тактико-техническим характеристикам значительно превосходит американскую систему ПВО "Патриот". Так, С-400 способен на расстоянии до 250 миль отслеживать 300 потенциальных целей, в то время как у "Патриота" эта цифра втрое меньше, отмечает Томас Гроув.
"Все это делает такое смертоносное оружие крайне эффективным для противодействия военному вмешательству Запада. Потенциал и возможности российского зенитного ракетного комплекса свидетельствуют о том, что период абсолютного господства США в воздухе закончился", – делает вывод автор материала.
Актриса заявила, что ее превратно поняли
Муж Собчак "закрыл гештальт"
Певица похвасталась идеальными отношениями с мужем
Гости и эксперты были в "истерике"