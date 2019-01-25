США в ужасе от нового российского оружия

Новое российское оружие ставит крест на возможностях американской армии по защите интересов страны. Ракетные комплексы С-400 "Триумф" бросают вызов США, угрожая их господству в воздухе, пишет влиятельное издание Wall Street Journal.

Обозреватель Томас Гроув анализирует возможности российской системы ПВО, называя ее мощнейшим противовоздушным щитом, который меняет расчеты США и их союзников в возможных горячих точках, начиная с Сирии. По информации журналиста, в Пентагоне признают, что военные возможности Москвы лишают американскую армию геополитических преимуществ и способности действовать свободно.

Тревогу в Вашингтоне вызвала популярность систем С-400 у Турции, Индии, Саудовской Аравии и Сирии. Все эти страны входят в десятку государств, где США продвигает свои геополитические интересы.

Важно, что покупателей "Триумфа" не останавливают возможные санкции со стороны Вашингтона из-за сотрудничества с российским военно-промышленным комплексом. "Продавая С-400 в другие страны, Россия распространяет среди них возможности сдерживания вооруженных сил США", – пишет автор статьи.

Известно, что российский комплекс по своим тактико-техническим характеристикам значительно превосходит американскую систему ПВО "Патриот". Так, С-400 способен на расстоянии до 250 миль отслеживать 300 потенциальных целей, в то время как у "Патриота" эта цифра втрое меньше, отмечает Томас Гроув.

"Все это делает такое смертоносное оружие крайне эффективным для противодействия военному вмешательству Запада. Потенциал и возможности российского зенитного ракетного комплекса свидетельствуют о том, что период абсолютного господства США в воздухе закончился", – делает вывод автор материала.