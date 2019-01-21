Длину новогодних каникул могут пересмотреть

Эксклюзив Форум Главные события Москвы Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

"Больше молчать не могу!": заявление сестры о живой Жанне Фриске
Люди отказываются ездить по Крымскому мосту
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского
Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
Цымбалюк-Романовская отказалась оплакивать ушедшего Джигарханяна
партнеры
Понедельник 21 января
Лента новостей
09:39
"Библейский содом": Звезда "Дома-2" раскрыла правду о шоу
09:09
Названа причина столкновения теплохода с причалом в Москве
09:01
В Москве ограбили девушку-подростка
08:42
Жан-Клод Ван Дамм записал видеообращение в жителям Уфы
08:30
В Москве в больницу попал известный композитор
08:20
Обрушение стены дома в Магнитогорске попало на видео
07:19
"У нее накладное пузо": беременную Маркл заподозрили в грандиозном обмане
21:36
Затравленную помощницу Петросяна закрыли грудью
19:21
Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру
18:24
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 января 2019 года
17:47
"Любой с улицы так споет": завершающей карьеру Пугачевой объявили бойкот
17:10
Звезда "Уральских пельменей" высказалась о сенсационном возвращении
15:54
Самый старый человек на Земле умер в возрасте 113 лет
15:22
Под Москвой с третьего этажа торгового центра упал автомобиль
14:49
Питт закрутил роман с известной актрисой после развода с Джоли
14:32
Знаменитый эстрадный певец пострадал в жуткой аварии
14:01
Выступала в рванье: известный певец рассекретил тяжелую судьбу Аллегровой
13:41
Тонущему авантюристу Порошенко дали последний шанс
13:14
"Поздравляю с пополнением!": Лазарев показал своего малыша
12:42
С раздевшейся на морозе Бузовой случилось ужасное
12:31
Звезда шоу "Битва экстрасенсов" сделала громкое заявление после скандала с разоблачением
12:25
Признанная иконой стиля модель победила рак
11:58
"Ужасно бездарный": Галкина признали недостойным цветущей Пугачевой
11:41
Известный российский режиссер умер после продолжительной болезни
11:13
Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине
10:48
Меган Маркл и принц Гарри в панике бегут из дома
10:15
"Дурно пахнущая слава": порочащей доброе имя Табакова актрисе вынесли вердикт
08:06
Палата без удобств: Маркл решила рожать в больнице для бедных назло Миддлтон
06:02
"Беру с собой на все гастроли": Валерия призналась в тайной зависимости
00:14
"Конец пятилетке издевательств": Порошенко предрекли скорый крах и забвение
21:03
"25 сантиметров твердости": показавший себя в плавках Киркоров не устоял против соблазна
17:28
Евгения Медведева сбежала из страны
16:36
Арбенина выписалась из клиники после сердечного приступа
15:50
На Лолиту подали в суд за долги
15:28
"Горяча, чертовка!": мужчины теряют рассудок от полуголой украинской прыгуньи
15:14
"Только семья и закадычные друзья": критикующую артистов Пугачеву приперли к стенке
14:59
Умер легендарный КВНщик
14:50
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 января 2019 года
14:38
Порошенко разнесли за унижение деревенских детей
14:21
"Алкина птичка": Галкин неожиданно показал огромное тату
13:51
Избалованный сын дожимает убитую горем Джоли
13:43
Телеведущий Виктор Мочалов ушел из жизни
13:01
"Чистейшее вдохновение": Дакота восхитилась экс-любовницей Соколовского
12:52
Лукашенко открестился от Украины после упреков России
12:00
"Мне было больно": известная актриса о домогательствах о жаждущего увидеть грудь Табакова
11:54
"А где Пугачиха?": Николаев отказался от шикарной вечеринки в день рождения
11:17
"Плуг в руки": будущую мать Бузову отправили перепахивать поле
10:42
"Смыла грехи": полуголая Волочкова с топором окунулась в ледяную купель
10:37
Порошенко подготовил Путину "много сюрпризов" на Донбассе
08:54
Пугачеву ждет операция
01:27
Лежащую в снегу Волочкову предупредили о страшных последствиях
23:10
"Это монтаж и подстава!": канал "Россия" оболгал победителя "Битвы экстрасенсов"
21:42
"Встретились в тонком мире": Андрейченко рассказала о третьем замужестве
21:19
Под Петербургом загорелся газ
21:09
Прикрывающая интимное место Толкалина показала голую грудь
21:07
Ситуация критическая: объявлено о больших проблемах на МКС
20:57
В жуткой аварии в Башкирии погиб молодой водитель
20:49
Под Волгоградом нашли мертвым подскользнувшегося мужчину
20:40
Боня приготовила сюрприз для нового любовника
20:36
В Удмуртии 92-летней пенсионерке грозит восемь лет тюрьмы
20:32
В Татарстане ревницец насмерть изрубил любовницу топором
20:21
На Урале ребенок покалечился во время прогулки в детском саду
20:11
В Тюмени водитель Mercedes выстрелил в женщину из ружья
20:10
Совет на выходные
19:57
Москвичи в ужасе от опасной для детей эпидемии
19:47
В Омске иномарка сбила ребенка на зебре
19:40
В Нижнем Новгороде в ДТП с фурой погибла женщина
19:23
Под Ростовом сняли избиение сотрудника полиции
19:17
В Москве обокрали тяжелобольных детей (видео)
19:16
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
19:11
В Башкирии голый окровавленный дебошир напал на полицейских
18:51
Мария Порошина рассказала о новорожденном сыне
18:49
На трассе в Удмуртии загорелась машина
18:14
"Жаль, что не вместе": вспомнившая о Николаеве Королева еле сдержала слезы
18:09
Медведева и Загитова заключили мир
17:56
Бывший владелец клуба "Хромая лошадь" уехал из России
17:34
У известного спортсмена обнаружили рак
17:22
"Где формы?": архивное фото Семенович наделало шума
17:09
В Норвегии задержали гражданина России
17:03
Будет очень плохо: Лукашенко сделал заявление о Майдане в Белоруссии
16:55
Меркель обратилась к Путину с личной просьбой
16:52
В Тольятти жестоко убили бизнесмена с женой
16:36
"Бабки закончились": оказавшийся на острове Тимати превратился в бомжа
16:30
В Ставрополье умерла избитая грабителями ветеран ВОВ
16:10
Женщина годами растила 23-килограммовую опухоль
16:05
Лавров предупредил о новых провокациях Киева у Крымского моста
15:55
В Петербурге машина протаранила остановку с людьми (видео)
15:50
Народ молится за сраженную приступом Арбенину
15:35
Поклонники Аллегровой в ужасе от вероломного убийства
15:34
Звезда "Игры престолов" рассказала о странном требовании на съемках
15:27
Объевшаяся пышка из шоу "Дом-2" попала в больницу
15:25
Над Трампом нависла угроза из-за тайных бесед с Путиным
15:05
"Познакомили с женихом в день свадьбы": известная певица ошарашила признанием
14:58
Любовницу Тимати высмеяли за большой размер ноги
14:40
Сорвало крышу: нервный Порошенко возмутил поведением
14:39
"Остановка сердца": завалившегося Корчевникова реанимировали прямо в студии
14:13
Гулькину цинично вышвырнули со съемок
14:10
Откровенное интервью Константина Меладзе: Не жалею, что мы с ней расстались
14:09
"Сжигает все мосты": экс-супруга Кержакова рассказала о характере футболиста
13:46
Что стало с самой красивой девочкой в мире
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Крещенские купания Путина довели украинцев до истерики
Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине
"Мне было больно": известная актриса о домогательствах о жаждущего увидеть грудь Табакова
"25 сантиметров твердости": показавший себя в плавках Киркоров не устоял против соблазна
С раздевшейся на морозе Бузовой случилось ужасное
Порошенко разнесли за унижение деревенских детей
Общество

Длину новогодних каникул могут пересмотреть

прочитано 567 раз

Глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский рассказал об идее парламентариев внести изменения в определяемую законом длительность новогодних каникул. "Было предложение, например, от депутатского корпуса, чтобы дать гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха в новогодние дни", – цитирует РИА ФАН сенатора.

Он отметил, что на практике в некоторых отраслях подобная мера будет неприменима. Впрочем, уже сейчас существует подобная практика, например, в торговле, передает "Российская газета". Так, многие магазины не работают 1 и 2 января, поскольку в эти дни покупательная активность находится практическим на нуле.

21 января 2019, 08:10

комментарии

Политика

Тонущему авантюристу Порошенко дали последний шанс
Лукашенко открестился от Украины после упреков России
Меркель обратилась к Путину с личной просьбой
Лавров предупредил о новых провокациях Киева у Крымского моста

Шоу-бизнес

"Беременность вам идет": в Сети обсуждают круглый живот Леры Кудрявцевой
Бузова перестала выходить на связь после жуткого пожара
Высоцкая обвенчалась с престарелым Кончаловским
"У нее накладное пузо": беременную Маркл заподозрили в грандиозном обмане

Проишествия

Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
Боец ММA разгромил отделение банка (видео)
Три станции метро закрыли из-за потопа (видео)
Жестокая расправа с мэром города попала на видео

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине

Звезда ушедшей эпохи переживает не лучшие времена
Шоу-бизнес

"У нее накладное пузо": беременную Маркл заподозрили в грандиозном обмане

Ребенка Гарри вынашивает суррогатная мать
Шоу-бизнес

"Любой с улицы так споет": завершающей карьеру Пугачевой объявили бойкот

Поклонников артистки призывают не приходить на ее концерт
Шоу-бизнес

"Дурно пахнущая слава": порочащей доброе имя Табакова актрисе вынесли вердикт

Артистка пытается реанимировать карьеру гнусным способом

Гороскоп

Пугачеву ждет операция
Совет на выходные
Сделано сенсационное заявление о беременности Бузовой после слухов о раке
За что "Мажор" Прилучный избил жену

Фоторепортажи

Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру
Признанная иконой стиля модель победила рак
Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна
Затравленного миллионера-трансгендера заставляют сменить пол

Спорт

Евгения Медведева сбежала из страны
У известного спортсмена обнаружили рак
"Сжигает все мосты": экс-супруга Кержакова рассказала о характере футболиста
Медведева ловко отшила любвеобильного поклонника

Регионы

Напавших на Крымский мост наглецов поставили на колени
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
Отец отрекся от изнасилованной в Уфе дознавательницы
Россиянки надругались над флагом и похвастались этим (видео)
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru