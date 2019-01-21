Длину новогодних каникул могут пересмотреть

Глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский рассказал об идее парламентариев внести изменения в определяемую законом длительность новогодних каникул. "Было предложение, например, от депутатского корпуса, чтобы дать гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха в новогодние дни", – цитирует РИА ФАН сенатора.
Он отметил, что на практике в некоторых отраслях подобная мера будет неприменима. Впрочем, уже сейчас существует подобная практика, например, в торговле, передает "Российская газета". Так, многие магазины не работают 1 и 2 января, поскольку в эти дни покупательная активность находится практическим на нуле.
Звезда ушедшей эпохи переживает не лучшие времена
Ребенка Гарри вынашивает суррогатная мать
Поклонников артистки призывают не приходить на ее концерт
Артистка пытается реанимировать карьеру гнусным способом