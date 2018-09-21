Общественное движение "СтопХам" ликвидировали

Движение "СтопХам" ликвидировали по требованию Министерства юстиции. Выступающую против хамства на дорогах организацию исключат из Единого государственного реестра юридических лиц.

Претензии Минюста заключались в том, что организация в течение долгого времени не предоставляла данные о своей деятельности. Активисты движения смогут обжаловать решение в течение месяца.

Решение суда уже прокомментировал лидер движения Дмитрий Чугунов. Он счет тот факт, что "СтопХам" ликвидировали, позитивным явлением. Чугунов убежден, что официальная регистрация движению не нужна. Так что "СтопХам" продолжит свою работу, передает Ura.ru.