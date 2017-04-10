Агрессивный водитель Mercedes сбил активистов "Стопхама"

Печально завершилась акция общественного движения "Стопхам", которое борется с водителями, нарушающими правила поведения на дороге. Неизвестный мужчина за рулем Mercedes выскочил на тротуар и сбил двух пешеходов.

Об инциденте очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "ВКонтакте". По их информации, рейд движения "Стопхам" проходил на Малоохтинском проспекте в Санкт-Петербурге.

Автомобиль Mercedes выехал на тротуар и сбил двух активистов. От удара одного из пешеходов перебросило через капот машины, а другому удалось удержаться на месте.

После ДТП автомобиль скрылся с места происшествия. Один из пострадавших сейчас находится в больнице, его обследуют медики. "Второй чувствует себя нормально", – рассказал руководитель движения "Стопхам" в Петербурге Александр Богловский.

По словам главы организации, после аварии лобовое стекло у иномарки треснуло. "При этом на переднем сиденье авто сидел ребенок лет десяти. Мы уже установили собственника, но в машине сидел не собственник. Она в розыске, насколько я знаю", – добавил он.

Теперь активисты организации намерены написать заявление в полицию, передает Life.ru. Виновника ДТП они пытаются найти через соцсети.

Напомним, организация "Стопхам" была ликвидирована по распоряжению Минюста 30 марта 2016 года. Причиной тому послужили грубые нарушения законодательства, которые были выявлены в ходе проверки общественного движения. Однако 2 сентября 2016 года Верховный суд России отменил решение о ликвидации организации.

