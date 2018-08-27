Оперная певица родила во время исполнения арии

Оперная певица Натия Мелкадзе родила сына в родильном доме №2 города Кутаиси, передает телеканал "360". Вместе с ней в палате находился муж. Это событие, при всем его положительном контексте, не стало бы темой международных новостей, если бы ни одно обстоятельство. Во время родов артистка Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили исполнила арию O sole mio. Сперва она слегка подпевала супругу, обмахивающему ее листом бумаги, а затем запела в полный голос. Происходящее сняли на видео. Мальчик, родившийся во время исполнения арии, здоров.