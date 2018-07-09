Гимнастку арестовали за танцы в спальне

Гимнастку из Ирана задержали за танцы в собственной спальне. 18-летняя Маэде Ходжабри выложила видео домашних развлечений в Instagram.

Девушка, как выяснилось, нарушила моральные нормы. Мало того, что Маэде выкладывает ролики с подобными танцами – она еще и хиджаб не носит. Гимнастку обвинили в том, что она призывает молодежь следовать ее примеру.

На странице девушки в соцсети более 300 записей танцев как в традиционном иранском, так и в западном стиле. На нее подписаны около 50 тысяч пользователей, хотя власти Ирана заблокировали доступ к соцсетям, в том числе Facebook, Twitter, YouTube и Telegram. Иранцы, правда, пока обходят запреты с помощью "зеркал" и VPN.

Маэде Ходжабри утверждает, что ничего антиобщественного не совершала – просто пыталась набрать побольше подписчиков и показать им, какие преимущества дают занятия гимнастикой. Однако иранские власти едва ли удастся убедить. По такому же обвинению за последний месяц в стране были задержаны три человека, которых позже отпустили под залог, пишет британская The Independent.

Публикация от MahiMaedeh (@maedeh_hozhabri) 8 Июл 2018 в 7:14 PDT

Борьба за нравственность принимает в Иране весьма жесткие формы. В августе прошлого года во время частной вечеринки в Исфахане задержали более 60 молодых людей. Юноши и девушки употребляли алкогольные напитки и танцевали в полуголом виде возле бассейна.

Впрочем, увлечение новомодными танцами возмущает блюстителей морали не только в Иране. Некоторые испанцы тоже не в восторге от того, чем занимаются их дети. На днях в Сети появилась видеозапись, в которой группа молодых испанок исполняет тверк. В финале представления мать одной из девушек разгоняет артисток тапкой.