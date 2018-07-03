Сменившая пол модель замахнулась на титул "Мисс Вселенная"
Понсе сообщила, что представлять Испанию на конкурсе "Мисс Вселенная" – ее давняя мечта, которая наконец-то сбылась. Своим участием девушка хочет олицетворять мысль о том, что уважение должно существовать во всем мире, а не только в ЛГБТ-сообществе.
Испанка получила такую возможность благодаря громкому скандалу. Жительница Канады Дженна Талакова, которой в 2012 году запретили участвовать в конкурсе, предала историю широкой огласке и добилась того, что теперь трансгендеры имеют полное право претендовать на звание "Мисс Вселенная", передает Advocate.
Сообщается, что Понсе живет в испанском городе Севилья. Также известно, что в 2015 году девушка участвовала в национальном отборе, чтобы представлять Испанию на другом конкурсе красоты – "Мисс мира", но не выиграла.
Напомним, что "Мисс Вселенная" – ежегодный конкурс красоты, который проводят с 1952 года. С 1996 по 2015 годы конкурс принадлежал нынешнему американскому президенту Дональду Трампу.
Чтобы участвовать в соревнованиях, девушкам нужно пройти национальный отбор. Более того, они должны иметь идеальную репутацию.
Победительницу выбирает специальное жюри по итогам нескольких этапов. Обладательница титула "Мисс Вселенная" получает корону, 250 тысяч долларов и право на двухлетнее обучение в престижной академии.
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