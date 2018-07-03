Сменившая пол модель замахнулась на титул "Мисс Вселенная"

Жительница Испании Анхела Понсе станет первым трансгендером, который будет участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная". О намерении побороться за титул девушка объявила в социальных сетях.



Понсе сообщила, что представлять Испанию на конкурсе "Мисс Вселенная" – ее давняя мечта, которая наконец-то сбылась. Своим участием девушка хочет олицетворять мысль о том, что уважение должно существовать во всем мире, а не только в ЛГБТ-сообществе.

Испанка получила такую возможность благодаря громкому скандалу. Жительница Канады Дженна Талакова, которой в 2012 году запретили участвовать в конкурсе, предала историю широкой огласке и добилась того, что теперь трансгендеры имеют полное право претендовать на звание "Мисс Вселенная", передает Advocate.

Сообщается, что Понсе живет в испанском городе Севилья. Также известно, что в 2015 году девушка участвовала в национальном отборе, чтобы представлять Испанию на другом конкурсе красоты – "Мисс мира", но не выиграла.

Публикация от ANGELA PONCE (@angelaponceofficial) 27 Июн 2018 в 11:24 PDT

Напомним, что "Мисс Вселенная" – ежегодный конкурс красоты, который проводят с 1952 года. С 1996 по 2015 годы конкурс принадлежал нынешнему американскому президенту Дональду Трампу.

Публикация от ANGELA PONCE (@angelaponceofficial) 2 Июл 2018 в 1:19 PDT

Чтобы участвовать в соревнованиях, девушкам нужно пройти национальный отбор. Более того, они должны иметь идеальную репутацию.

Публикация от ANGELA PONCE (@angelaponceofficial) 29 Июн 2018 в 2:00 PDT

Победительницу выбирает специальное жюри по итогам нескольких этапов. Обладательница титула "Мисс Вселенная" получает корону, 250 тысяч долларов и право на двухлетнее обучение в престижной академии.