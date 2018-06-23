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Дочь известной актрисы сменила пол

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Актриса Синтия Никсон, ставшая всемирно известной благодаря роли Миранды в популярном сериале "Секс в большом городе", похвасталась достижениями своего ребенка. Дочь звезды Саманта сменила пол и стала Сэмюэлом, а также закончила колледж.
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В 1996 году актриса Синтия Нисон родила девочку по имени Саманта от профессора Дэнни Мозеса. Ребенок вырос и до сих пор близок с матерью, хотя рассказать о своей чудесной дочери звезда "Секса в большом городе" не может. Дело в том, что теперь ее отпрыск стал мужчиной по имени Сэмюэл.

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"Я так горжусь своим сыном Сэмюэлом Джозефом Мозесом (зовут Сеф), который закончил колледж в этом месяце. Я приветствую его и всех остальных, отмечающих сегодня Trans Day of Action (ежегодная акция, призванная привлечь внимание к проблемам трансгендеров. – Прим. ред.)", – на своей странице в Instagram написала Синтия Никсон. К сообщению она приложила фотографию с теперь уже сыном, сделанную на выпускном в Чикагском университете.

Отметим, это не первый случай, когда ребенок звезды больших экранов в США испытывает проблемы с принятием собственного пола. Так, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Нувель в девять лет решила, что хочет стать мальчиком. Тогда звездные родители не стали одергивать ребенка, но выразили надежду, что с возрастом она сможет принять себя такой, какая она есть.

Этот рецепт, однако, не сработал в случае Синтии Никсон. Впрочем, американская общественность обычно горячо приветствует подобного рода эксперименты людей с собственной идентичностью. По всей стране работают высшие учебные заведения, сотрудники которых исследуют вопросы самостоятельного определения собственного пола и сексуальной ориентации.

Более того, сменившая пол дочь может помочь актрисе в ее политической борьбе. Синтия Никсон намерена бороться за место губернатора штата Нью-Йорк. Ситуация в ее семье достаточно ясно показывает избирателям, что она открыта для всего нового и разделяет ценности diversity – популярного в США термина, означающего поддержку культурного, гендерного, расового разнообразия.

Автор: Геннадий Куприянов23 июня 2018, 11:24

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