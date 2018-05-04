Ким Чен Ын пошел на важную уступку Южной Корее

Южная и Северная Кореи отныне будут существовать по единому для обоих стран времени, передает "Газета.ru". Примечательно, что на уступки в этом важном с символической точки зрения вопросе был вынужден пойти Ким Чен Ын. Именно Пхеньян перевел стрелки своих часов на 30 минут вперед для синхронизации показаний.