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Общество

Ким Чен Ын пошел на важную уступку Южной Корее

прочитано 647 раз

Южная и Северная Кореи отныне будут существовать по единому для обоих стран времени, передает "Газета.ru". Примечательно, что на уступки в этом важном с символической точки зрения вопросе был вынужден пойти Ким Чен Ын. Именно Пхеньян перевел стрелки своих часов на 30 минут вперед для синхронизации показаний.

4 мая 2018, 21:35

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