"Страна без жидов": на Украине разразился новый скандал

Очередной скандал разразился на Украине после оскорбительного высказывания лидера одесской организации националистов. Радикалам пришлось извиняться за призывы "очистить страну от жидов".

Еврейские погромы или физическое уничтожение? Директор Украинского еврейского комитета интересуется, как "Правый сектор" (запрещенная в России организация) намерен выполнять свою программу по "освобождению страны от жидов".

"Интересно, она имеет ввиду еврейские погромы или сразу Холокост? Верить ей или нет? Евреям собираться на выход или в стране есть правоохранительная система?" – отреагировал Долинский на заявление лидера одесских радикалов Татьяны Сойкиной.

Со своим заявлением Сойкина выступила 2 мая – в день, когда в Одессе вспоминали жертв пожара в Доме профсоюзов 2014 года, в котором погибли 48 человек. Глава одесского отделения "Правого сектора" пообещала навести в Одессе "настоящий украинский порядок". "Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам! Не олигархии. Слава Украине!", – заявила активист "правосеков".

После гневной реакции украинского еврейства Сойкиной пришлось извиняться за свои слова. – "Мы четко различаем понятия "евреи" и "жиды". Первые – представители дружественной нации. Те, кто вместе с нами борется за Украину и ее будущее. Вторые – те, кто относится к олигархическим кланам", – написала она на странице в соцсети Facebook.

Как отмечает "Обозреватель", Сойкина – бывший боец добровольческого украинского корпуса и ветеран так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины. Многие украинские политические деятели призвали ее объяснить свои высказывания. "Евреям собираться на выход или в стране есть правоохранительная система?", - задает вопрос властям Долинский.