Мавроди после смерти обобрал миллионы людей

Руководство крупнейшей в истории России финансовой пирамиды "МММ" заявило о прекращении деятельности проекта после ухода из жизни афериста Сергея Мавроди. По словам представителей проекта, они не видят смысла в продолжении своей деятельности.



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