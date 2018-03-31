Мавроди закапали на престижном кладбище Москвы

Основателя "МММ" Сергея Мавроди похоронили на Троекуровском кладбище, которое является филиалом одного из самых знаменитых погостов столицы – Новодевичьего кладбища.
Проститься с предпринимателем пришли только его родные и близкие. Известно, что бизнесмена хоронили в закрытом гробу, передает РЕН ТВ.
Напомним, основатель "МММ" умер в больнице 26 марта в возрасте 62 лет от сердечного приступа. Бизнесмену стало плохо на остановке общественного транспорта, после чего его госпитализировали. Однако медики не смогли спасти Мавроди.
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