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Общество

Мавроди закапали на престижном кладбище Москвы

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Основателя "МММ" Сергея Мавроди похоронили на Троекуровском кладбище, которое является филиалом одного из самых знаменитых погостов столицы – Новодевичьего кладбища.

Проститься с предпринимателем пришли только его родные и близкие. Известно, что бизнесмена хоронили в закрытом гробу, передает РЕН ТВ.

Напомним, основатель "МММ" умер в больнице 26 марта в возрасте 62 лет от сердечного приступа. Бизнесмену стало плохо на остановке общественного транспорта, после чего его госпитализировали. Однако медики не смогли спасти Мавроди.

31 марта 2018, 20:27

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