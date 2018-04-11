Избраннице принца Гарри нашли нового жениха

В Великобритании ко дню королевской свадьбы выпустили коллекцию сувенирной продукции с изображением принца Гарри и Меган Маркл. Однако с изображением жениха произошел казус.

Вместо портрета принца на тарелки нанесли фотографию британского исполнителя Эда Ширана, а рядом – лицо Меган, передает Mirror. Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрэди увидел посуду на сайте онлайн-ретейлера Etsy. Ее предлагалось купить за 35 долларов.

"Обожаю всякие сувениры с принцем Гарри и Меган Маркл. Только мне кажется, некоторым компаниям нужно чуть больше времени уделять исследованиям", – написал он в Twitter.

Пользователи соцсети в комментариях также высмеяли инцидент. "Когда делаешь неправильно даже единственную работу", "И когда Гарри изменил свое имя?", "Интересно, сколько продали?" — выразили свое мнение фолловеры. Автор дизайна тарелки заявила, что фотография Эда Ширана была напечатана в шутку.

Loving all the #PrinceHarry and #MeghanMarkle #RoyalWedding2018 memorabilia. Just think some companies should do a little more research first ������ pic.twitter.com/jgF2buhfY5 — The Royal Chef (@DarrenMcGrady) 9 апреля 2018 г.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл обручились в ноябре 2017-го. Свадьба назначена на 19 мая этого года.

Ранее автор биографии принцессы Дианы Эндрю Мортон сообщил о том, что готовит к выходу книгу, посвященную Меган Маркл. Издание увидит свет 19 апреля. В нем собраны интересные факты о жизни актрисы до знакомства с принцем и подробности ее нынешнего быта.