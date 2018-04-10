Принц Гарри прокатил Терезу Мэй со свадьбой
Неприятную для главы британского кабмина информацию подтвердил представитель принца Гарри. Пара решила не приглашать на торжество как британских, так и иностранных политических лидеров. По его словам, решение принято после консультаций с правительством Ее Величества. В результате отказались от приглашения на свадьбу не только британских, но и иностранных политиков.
Ранее сообщалось, что на службе будет присутствовать вся королевская семья во главе с монархом, родители Меган – Томас Маркл и Дория Рэгленд – а также приглашенные. Церемония назначена на 19 мая, она пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, передает RT.
О некоторых подарках, которые преподнесут принцу и его избраннице, уже сообщалось. Так, королевский парфюмерный дом создал для Меган Маркл духи, которыми она воспользуется в день свадьбы. Floris London, обладающий королевской лицензией с 1820 года, подтвердил, что выпустит цитрусовый аромат специально для Меган.
#Trumps and #May not invited to #Prince_Harry and #Meghan's wedding, #Obamas will not attendhttps://t.co/ipH9lXGL1t— Alghadeer English (@alghadeertv_eng) 10 апреля 2018 г.
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#Kensington_Palace#Meghan_Markle#Alghadeertv pic.twitter.com/H5l3uOTZf7
Уникальные духи в продажу, конечно же, не поступят. Однако для особо утонченных ценителей сообщается, что аромат создан на базе духов для мужчин и женщин Bergamotto di Positano – с верхними нотами мандарина, бергамота, апельсинового цвета и базовыми нотами амбры, имбиря и дерева.
Эксперты уже отметили, что невеста, надев этот аромат, пойдет по стопам Елизаветы II. Ее Величество в день своей свадьбы в 1947 году воспользовалась духами White Rose от того же парфюмерного дома.
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