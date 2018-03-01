Травматическое оружие могут запретить

Послание Президента Скандал на дебатах Итоги Олимпиады-2018 Дом-2 Тесты и опросы

Самое читаемое

Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Алина Загитова разбилась в ДТП
партнеры
Четверг 1 марта
Лента новостей
16:23
Рудова восхитила снимком с сексуальной Самбурской
16:22
Пропавшего у перевала Дятлова туриста нашли живым
16:15
У России появилось неуязвимое оружие
16:05
Пришедшая под наркотиками в детсад воспитательница попала на видео
15:55
Экономический форум в Саратове соберет ведущих экспертов из регионов
15:52
В Михалкова вселилась надежда после слов Путина
14:33
Сколько домов будет построено по программе реновации за год
14:26
Смартфоны на Android следят за пользователями
14:22
Тарантино свел Питта и Ди Каприо
14:17
Жених покорил звезду "Уральских пельменей" своими ягодками
14:13
Претенденты на престол
14:11
"Любовница" Аршавина бросилась за мужиком к Сябитовой
14:10
Путин призвал развивать передовые технологии
14:08
Послание Путина побило рекорд
13:55
Озвучены грандиозные планы по строительству метро в Москве
13:52
Путину устроили овации во время оглашения послания
13:45
Джоли спасают после новости о воссоединении Питта и Энистон
13:43
"Как беспризорники": Тутберидзе разочаровала олимпийская форма россиян
13:42
"Это было давно": Крушельницкий оценил любовную версию допинг-скандала
13:33
Обнаженная чаровница Цымбалюк-Романовская похвасталась постельным фото
13:24
Путин о коррупции: С кондачка это не решить
13:19
В Москве юрист занял 20 миллионов и заказал кредитора
13:16
Саратовскую область избавят от ветхого жилья
13:09
Путин обозначил главного врага России
13:05
Молодая учительница развращала 14-летнего школьника и покупала ему наркотики
12:48
Садальский сообщил о смерти Васильевой
12:45
Нападение акулы на дайвера попало на видео
12:42
Пенсии могут уравнять с зарплатами
12:37
Россия отомстила Украине за газовый спор
12:26
Путин поручил направить на решение демографических проблем 3,4 трлн
12:20
Взбешенная соперница вырвала во время драки клок волос у Рапунцель
12:19
Новые станции московского метро порадуют яркой архитектурой
12:15
Семейная идиллия Пелагеи и Ивана Телегина в Кремле
12:14
Загитова потеряла ориентацию при виде Путина
12:00
Послание Путина Федеральному собранию. Online
11:49
Психически больная дочь Распутиной пропала
11:47
Пловчиха Ефимова назвала свой арест в США провокацией
11:43
Известный телеведущий оскорбил Собчак во время дебатов
11:38
В столичном ресторане разрушили стереотип о дорогом удовольствии
11:25
Униженная и оскорбленная подруга пытается засудить Лолиту
11:25
Сестра обвинила Верку Сердючку в краже и сдаче сына на органы
11:25
Астрономы: Луна произошла из гигантского бублика
11:16
Грудинина распекли за постановочную истерику на Первом канале
10:59
Опубликован список пострадавших при взрыве в Подмосковье
10:53
Отец рассказал о новорожденном малыше Михалковой
10:51
36-летний Дима Билан выглядит как мальчишка
10:45
Врачи объявили о победе над аллергией у детей
10:34
Борющаяся с ВИЧ Брежнева сделала важное заявление
10:18
Есть жертвы: люди прыгали из окон при взрыве в многоэтажке под Москвой
10:13
Печаль голой Волочковой связали с алкоголем
10:00
Чего ждать от послания Путина Федеральному собранию
09:44
Алкоголь и противозачаточные: Казаченко оплатит запросы бывшей жены
09:41
Пентагон публично осадил Порошенко
09:38
В Подмосковье загорелась психиатрическая больница
09:09
У Грудинина случился срыв на дебатах в прямом эфире
09:02
Чемпионку Ефимову задержали в США
08:56
В жилом доме под Москвой прогремел взрыв
08:46
Орлова в ухудшившемся состоянии продержалась четыре дня
08:33
Пугачева похвалила Собчак за душ для Жириновского
08:27
Двойные стандарты ЕС позволили Украине победить Россию
08:27
Главные ТВ-премьеры марта
08:00
Как изменится жизнь россиян с 1 марта
07:54
Умерла звезда сериала "Богатые тоже плачут"
22:01
Молодая жена Краско унизила его детей на Первом канале
22:00
Инфекции оказались опаснее рака
21:56
В американской школе произошла стрельба
21:49
В Петербурге мужчина в упор расстрелял автомобиль с людьми (видео)
21:36
Безумные регионы: удмуртскую колонию обстреляли из арбалета
21:24
Скандал на "Доме-2": Яббаров оправдался за петтинг с беременной Рапунцель
21:01
Любовный гороскоп на март
20:49
Живодеры жестоко расправились с псом-спасателем
20:27
В Башкирии легковушка с ребенком залетела под трактор
20:12
Пелагея привела Телегина к Путину после скандала с изменой
19:54
Раскрыта тайна влиятельного покровителя Цымбалюк-Романовской
19:31
Соловьев дал добро скандалящим Собчак и Жириновскому
19:12
Загитова отвесила низкий поклон Путину
19:09
Лоза грязно оскорбил Лепса из-за матерной песни
18:55
Иван Ургант и Ксения Собчак живут вместе
18:49
Официальное заявление компании "УРАЛХИМ"
18:43
Возбужденный мужчина за шкирку вышвырнул Бузову из храма
18:34
"Жириновский – хамло": россияне заступились за несчастную Собчак
18:29
При взрыве в жилом доме в Таганроге погиб человек
18:20
Россияне выступают против травматического оружия
18:19
В обществе назрел запрос на запрет травматов
18:18
Рубль снова покатился вниз
18:04
На чьей Вы стороне в скандале Собчак и Жириновского
17:46
Женщина похудела от стыда почти на 100 килограммов
17:45
Виторган напал на Жириновского после скандала с Собчак на дебатах
17:25
Зачем нужен закон о биткоинах
17:17
Полное видео истерики Жириновского из-за дебатов с Собчак
17:08
К чему снится собака
16:38
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
16:33
"Базарная девка": Собчак в прямом эфире довела Жириновского до бешенства
16:26
Шикарная жизнь устроившей секс-скандал с Розовским актрисы
16:07
Все надоело: Оставленная Джигарханяном жена уезжает в США
16:03
МОК помиловал Россию после унизительной Олимпиады
16:02
Уцелевшего в схватке с крокодилом жирафа сожрали львы (видео)
15:43
Россиянка взяла кредит под 900% и забыла о нем
15:36
У Порошенко нашли тайную связь с Россией
15:32
Красавица Чапман затмила скромную Безрукову
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Томная красавица Цымбалюк-Романовская сводит с ума
"Базарная девка": Собчак в прямом эфире довела Жириновского до бешенства
Шепелев травил анекдоты на поминках Фриске
За что под Москвой задержали националиста с телеканала НТВ
Пугачева похвалила Собчак за душ для Жириновского
Общество

Травматическое оружие могут запретить

Фото: GLOBAL LOOK press/Jim West
В обществе назрел запрос на полный запрет травматического оружия или, по крайней мере, введения жесткого контроля за его оборотом. Кроме проблем, легализация травматов ни к чему не привела. Это признали участники круглого стола, прошедшего в агентстве "Россия сегодня".
прочитано 520 раз

Для обсуждения столь злободневной темы за круглым столом собрались депутаты Госдумы, юристы, политологи и журналисты. Все они в разной степени согласились с тезисом, что законодательство, регулирующее оборот травматического оружия, необходимо менять в сторону ужесточения. Некоторые эксперты настаивают на том, что травматы надо вообще запретить.

ПО ТЕМЕ

Братва, не стреляйте друг в друга!

Сопливые "террористы" атакуют российские школы

Россияне выступают против травматического оружия

Во время дискуссии прозвучало мнение, что травматическое оружие является, прежде всего, инструментом нападения, а не обороны. За двадцать с лишним лет, прошедших после его легализации, нет достоверной статистики о том, что такое оружие улучшило криминогенную обстановку в стране.

Напротив, чуть ли не каждую неделю из разных регионов приходят новости о том, что травматику применяют неуравновешенные граждане в дорожных и бытовых конфликтах. Участились также случаи изъятия такого оружия у детей и подростков, которые носят его в школу, а иногда и стреляют в своих учителей и одноклассников.

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Fedoseev

Одной из проблем депутат Госдумы Олег Николаев назвал низкий уровень культуры обращения с травматическим оружием. И, действительно, процедура получения лицензии для его покупки настолько проста и незатейлива, что купить себе пистолет может практически любой взрослый россиянин. Шестичасовые курсы по обучению владением травматикой ни  в какое сравнение не идут с полугодовым обучением перед сдачей экзамена на водительские права. А уж как у нас можно стать счастливым обладателям справки из психдиспансера, необходимой для получения разрешения, всем и так известно.

Парламентарий предложил добавить в закон об оружии дополнительный барьер на пути к его покупке. Речь идет о гражданском страховании по аналогии с ОСАГО. По задумке Николаева, любой, кто захочет владеть травматическим оружием, будет обязан купить страховой полис, который станет некоей защитой самого владельца и общества в целом в случае применения оружия.

Олег Николаев. Кадр youtube.com

Такой полис нужно будет ежегодно продлевать и эта процедура послужит своеобразным фильтром для тех владельцев оружия, которые за 12 месяцев перестали соответствовать требованиям, прописанным в законе (к примеру, встали на учет в наркологический или психоневрологический  диспансер, совершили правонарушение или преступление с применением оружия).  

Депутат также отметил, что населению необходимо провести ликбез по технике безопасности обращения с оружием, а также поставить вопрос – необходимо ли вообще такое оружие. Кроме того, необходимо ужесточение процедуры медицинского освидетельствования, которую многие лица обходят.

"Сейчас в Госдуме рассматривается вопрос полного запрета ношения травматического оружия. В нижней палате парламента находятся на рассмотрении несколько законодательных инициатив, после оценки экспертным сообществом депутаты приступят к их обсуждению", – заявил на круглом столе другой депутат – Денис Парфенов.

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

Он также посетовал на существующие сейчас законодательные барьеры в области обмена информацией в сфере оборота травматического оружия между различными ведомствами. За оборотом оружия следит Росгвардия и она не может получить сведения из медицинских учреждений о неуравновешенных гражданах – это врачебная тайна. В тоже время, по утверждению тех же врачей, от 8 до 15 процентов населения России склонны к совершению экстремальных поступков, при этом они не задумываются о рисках для своей жизни и жизни окружающих.

Еще один участник дискуссии – член Общественной палаты Александр Козлов  – заявил, что не так давно Росгвардия ужесточила оборот травматического оружия. По его мнению, данную практику необходимо продолжить.

В свою очередь, украинский политолог Ростислав Ищенко отметил: пример Украины, где государство полностью отреклось от контроля за оборотом оружия, показывает, что преступникам бездействие властей позволяет вооружается. "Возможно нужен полный запрет травматического оружия при условии, что его место будет занято оружием самообороны", – добавил Ищенко. В качестве примера он привел баллончики с перцовым газом и электрошокеры.

Анатолий Вассерман. Фото: GLOBAL LOOK press/Anna Salynskaya

Мнение Ищенко  поддержал публицист Анатолий Вассерман, который пояснил, что действующие сейчас законы позволяют вооружаться только преступникам. Также Вассерман положительно оценил перспективу запрета ношения травматического оружия. "Я  выступаю за полную ликвидацию травматического оружия. В странах, где травматика запрещена, общая статистика нападений сокращается. Оружие не должно иметь быть свободным для ношения", – пояснил он.

Запрет на ношение травматического оружия также поддержали адвокат Сергей Афанасьев и директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов. "Нельзя идти на поводу у лоббистов распространения оружия, например, таких, как Михаил Хубутия. Кроме проблем травматическое оружие больше ничего не создает", – отметил Афанасьев.

Он отметил, что те, кто продвигает идею свободного ношения оружия – это его производители. Они преследуют чисто коммерческую цель – побольше продать своего смертоносного товара и за счет этого обогатиться.  

Замдиректора Высшей школы государственного администрирования МГУ Сергей Сафронов полагает, что россияне не готовы к вооружению. "Допускать людей в общество с оружием нельзя. Нельзя идти на поводу у лоббистов и производителей оружия", – отметил он.

Комментируя инициативы, прозвучавшие на круглом столе, депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что для минимизации угрозы жизни и здоровья граждан требуется ужесточение требований и ответственности тех, кто решил обзавестись таким оружием. "Сегодня оружие, прежде всего, травматическое – это главный инструмент действий бандитских или около бандитских формирований, которое используется чаще всего в криминальных целях", – отметил Нилов.

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

По его мнению, ответственность за нарушение требований закона должна быть предельно жесткой, чтобы никому не хотелось без разрешения бряцать оружием. Гражданский оборот травматического оружия должен быть максимально минимизирован, заключил депутат.

Участники круглого стола согласились стем, что все озвученные  инициативы требуют проработки и более детального обсуждения в экспертном сообществе. Рубить с плеча, вводя тотальный запрет на продажу и ношение травматики сейчас нет смысла, это только приведет к уходу оружия в тень. А вот сделать это постепенно, путем ужесточения правил и требований к потенциальным обладателям травматов, можно и нужно. Это поможет сохранить десятки и сотни жизней наших сограждан.

1 марта 2018, 12:11

комментарии

Политика

Путин призвал развивать передовые технологии
Известный телеведущий оскорбил Собчак во время дебатов
Грудинина распекли за постановочную истерику на Первом канале
Пентагон публично осадил Порошенко

Шоу-бизнес

С кем целовался муж Пелагеи
Жених покорил звезду "Уральских пельменей" своими ягодками
"Любовница" Аршавина бросилась за мужиком к Сябитовой
Джоли спасают после новости о воссоединении Питта и Энистон

Проишествия

В Москве юрист занял 20 миллионов и заказал кредитора
Молодая учительница развращала 14-летнего школьника и покупала ему наркотики
Нападение акулы на дайвера попало на видео
Есть жертвы: люди прыгали из окон при взрыве в многоэтажке под Москвой

Lifestyle

Тарантино свел Питта и Ди Каприо
Песни с того света: опубликован новый трек Эмми Уайнхаус
Актриса Карпова жаловалась на страшные боли перед смертью
Нарусова озвучила сумасшедшие цены на билеты в Большой театр
Шоу-бизнес

Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика

Актриса сообщила о страшной ошибке
Шоу-бизнес

Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках

Артистка прокомментировала слухи
Шоу-бизнес

Борющаяся с ВИЧ Брежнева сделала важное заявление

Певица выразила слова поддержки
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти Васильевой

Актер объявил печальную новость

Гороскоп

Любовный гороскоп на март
У подключенного к ИВЛ Гаркалина проблемы с ногами
Екатерине Андреевой указали на любовницу мужа
Астрологический прогноз с 26 февраля по 4 марта

Фоторепортажи

Семейная идиллия Пелагеи и Ивана Телегина в Кремле
36-летний Дима Билан выглядит как мальчишка
Шикарная жизнь устроившей секс-скандал с Розовским актрисы
Красавица Чапман затмила скромную Безрукову

Спорт

"Как беспризорники": Тутберидзе разочаровала олимпийская форма россиян
Загитова потеряла ориентацию при виде Путина
"Это было давно": Крушельницкий оценил любовную версию допинг-скандала
Пловчиха Ефимова назвала свой арест в США провокацией

Регионы

Безумные регионы: удмуртскую колонию обстреляли из арбалета
Россиянка взяла кредит под 900% и забыла о нем
Трагедия в Казани: ревнивец убил отца троих детей после ссоры с женой
Россияне спасли замурованного в снегу щенка (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru