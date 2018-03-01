Травматическое оружие могут запретить

В обществе назрел запрос на полный запрет травматического оружия или, по крайней мере, введения жесткого контроля за его оборотом. Кроме проблем, легализация травматов ни к чему не привела. Это признали участники круглого стола, прошедшего в агентстве "Россия сегодня".

Для обсуждения столь злободневной темы за круглым столом собрались депутаты Госдумы, юристы, политологи и журналисты. Все они в разной степени согласились с тезисом, что законодательство, регулирующее оборот травматического оружия, необходимо менять в сторону ужесточения. Некоторые эксперты настаивают на том, что травматы надо вообще запретить.

Во время дискуссии прозвучало мнение, что травматическое оружие является, прежде всего, инструментом нападения, а не обороны. За двадцать с лишним лет, прошедших после его легализации, нет достоверной статистики о том, что такое оружие улучшило криминогенную обстановку в стране.

Напротив, чуть ли не каждую неделю из разных регионов приходят новости о том, что травматику применяют неуравновешенные граждане в дорожных и бытовых конфликтах. Участились также случаи изъятия такого оружия у детей и подростков, которые носят его в школу, а иногда и стреляют в своих учителей и одноклассников.

Одной из проблем депутат Госдумы Олег Николаев назвал низкий уровень культуры обращения с травматическим оружием. И, действительно, процедура получения лицензии для его покупки настолько проста и незатейлива, что купить себе пистолет может практически любой взрослый россиянин. Шестичасовые курсы по обучению владением травматикой ни в какое сравнение не идут с полугодовым обучением перед сдачей экзамена на водительские права. А уж как у нас можно стать счастливым обладателям справки из психдиспансера, необходимой для получения разрешения, всем и так известно.

Парламентарий предложил добавить в закон об оружии дополнительный барьер на пути к его покупке. Речь идет о гражданском страховании по аналогии с ОСАГО. По задумке Николаева, любой, кто захочет владеть травматическим оружием, будет обязан купить страховой полис, который станет некоей защитой самого владельца и общества в целом в случае применения оружия.

Такой полис нужно будет ежегодно продлевать и эта процедура послужит своеобразным фильтром для тех владельцев оружия, которые за 12 месяцев перестали соответствовать требованиям, прописанным в законе (к примеру, встали на учет в наркологический или психоневрологический диспансер, совершили правонарушение или преступление с применением оружия).

Депутат также отметил, что населению необходимо провести ликбез по технике безопасности обращения с оружием, а также поставить вопрос – необходимо ли вообще такое оружие. Кроме того, необходимо ужесточение процедуры медицинского освидетельствования, которую многие лица обходят.

"Сейчас в Госдуме рассматривается вопрос полного запрета ношения травматического оружия. В нижней палате парламента находятся на рассмотрении несколько законодательных инициатив, после оценки экспертным сообществом депутаты приступят к их обсуждению", – заявил на круглом столе другой депутат – Денис Парфенов.

Он также посетовал на существующие сейчас законодательные барьеры в области обмена информацией в сфере оборота травматического оружия между различными ведомствами. За оборотом оружия следит Росгвардия и она не может получить сведения из медицинских учреждений о неуравновешенных гражданах – это врачебная тайна. В тоже время, по утверждению тех же врачей, от 8 до 15 процентов населения России склонны к совершению экстремальных поступков, при этом они не задумываются о рисках для своей жизни и жизни окружающих.

Еще один участник дискуссии – член Общественной палаты Александр Козлов – заявил, что не так давно Росгвардия ужесточила оборот травматического оружия. По его мнению, данную практику необходимо продолжить.

В свою очередь, украинский политолог Ростислав Ищенко отметил: пример Украины, где государство полностью отреклось от контроля за оборотом оружия, показывает, что преступникам бездействие властей позволяет вооружается. "Возможно нужен полный запрет травматического оружия при условии, что его место будет занято оружием самообороны", – добавил Ищенко. В качестве примера он привел баллончики с перцовым газом и электрошокеры.

Мнение Ищенко поддержал публицист Анатолий Вассерман, который пояснил, что действующие сейчас законы позволяют вооружаться только преступникам. Также Вассерман положительно оценил перспективу запрета ношения травматического оружия. "Я выступаю за полную ликвидацию травматического оружия. В странах, где травматика запрещена, общая статистика нападений сокращается. Оружие не должно иметь быть свободным для ношения", – пояснил он.

Запрет на ношение травматического оружия также поддержали адвокат Сергей Афанасьев и директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов. "Нельзя идти на поводу у лоббистов распространения оружия, например, таких, как Михаил Хубутия. Кроме проблем травматическое оружие больше ничего не создает", – отметил Афанасьев.

Он отметил, что те, кто продвигает идею свободного ношения оружия – это его производители. Они преследуют чисто коммерческую цель – побольше продать своего смертоносного товара и за счет этого обогатиться.

Замдиректора Высшей школы государственного администрирования МГУ Сергей Сафронов полагает, что россияне не готовы к вооружению. "Допускать людей в общество с оружием нельзя. Нельзя идти на поводу у лоббистов и производителей оружия", – отметил он.

Комментируя инициативы, прозвучавшие на круглом столе, депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что для минимизации угрозы жизни и здоровья граждан требуется ужесточение требований и ответственности тех, кто решил обзавестись таким оружием. "Сегодня оружие, прежде всего, травматическое – это главный инструмент действий бандитских или около бандитских формирований, которое используется чаще всего в криминальных целях", – отметил Нилов.

По его мнению, ответственность за нарушение требований закона должна быть предельно жесткой, чтобы никому не хотелось без разрешения бряцать оружием. Гражданский оборот травматического оружия должен быть максимально минимизирован, заключил депутат.

Участники круглого стола согласились стем, что все озвученные инициативы требуют проработки и более детального обсуждения в экспертном сообществе. Рубить с плеча, вводя тотальный запрет на продажу и ношение травматики сейчас нет смысла, это только приведет к уходу оружия в тень. А вот сделать это постепенно, путем ужесточения правил и требований к потенциальным обладателям травматов, можно и нужно. Это поможет сохранить десятки и сотни жизней наших сограждан.