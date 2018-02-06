Европейские полицейские попросили срочно разрешить марихуану
Полным произволом со стороны властей назвал запрет на употребление марихуаны глава Ассоциации уголовной полиции Германии Андре Шульц. Он уверен, что пришло время снять эти ограничения.
Марихуану нельзя употреблять разве что водителям, считает Шульц. "Запрет каннабиса с исторической точки зрения – произвол. Он неразумен, нецелесообразен. Это должно быть приемлемо. Я не думаю, что запрет на марихуану еще долго продержится в Германии", – заявил полицейский. По его словам, в истории человечества не существовало ни одного общества, в котором бы не использовали марихуану.
Первые шаги к снятию запрета в Берлине уже сделаны. В январе 2017 года бундестаг принял закон, разрешающий медицинское использование марихуаны. Наркотик по рецепту врача смогут получать лица, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями – в случае, если другие методы лечения оказались неэффективными.
Для полицейских же главным аргументом стали результаты исследования, проведенного в граничащих с Мексикой штатах США, во многих из которых каннабис разрешен. Они показали, что легализация марихуаны снижает уровень преступности.
Liberating Medical #Cannabis in the #Netherlands via #CannabisNow - https://t.co/Dqp1T1hBRa pic.twitter.com/lZuSrkx3IL— Cannabis Now (@CannabisNow) 27 января 2018 г.
Идею активно поддерживают в Великобритании. Полиция Соединенного Королевства выступает за то, чтобы вывести каннабис из-под запрета. "То, что происходит в Германии, происходит и в Соединенном Королевстве. Мы видим, что все больше полицейских ставят под вопрос существующую ситуацию и требуют реформ", – цитирует аналитика Стива Роллза британская The Independent.
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