Два российских вуза лишились лицензий

Академия "Международный независимый эколого-политологический университет" и Евангельская богословская семинария Ассоциации христиан веры евангельской "Церковь Божия" лишились лицензий на образовательную деятельность, передает телеканал "360". Основанием для такой меры стало решение Арбитражного суда.

В Рособрнадзоре напомнили, что после отзыва лицензии вузы должны прекратить образовательную деятельность, а всех учащихся с их письменного согласия перевести в другие заведения с аналогичными направлениями подготовки. При этом все условия – форма, курс и стоимость – должны быть сохранены.