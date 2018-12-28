Селфи с картиной Дали в Екатеринбурге попало в рейтинг худших выходок в мире

Громкий инцидент с селфи на выставке Сальвадора Дали в музее Екатеринбурга, произошедший в октябре этого года, попал в рейтинг худших выходок туристов в мире. Об этом сообщает портал tagilcity.ru.



Две девушки пытались сделать снимок на фоне картины великого художника, но в процессе съемки опрокинули стенд и повредили одно из полотен. Всего в рейтинг вошло 13 инцидентов.

