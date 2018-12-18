Россиян призвали отказаться от водки в новогоднюю ночь

Психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн порекомендовал россиянам в новогоднюю ночь избегать крепких алкогольных напитков. По словам специалиста, выпивать ночью крайне вредно, поскольку что в это время суток печень хуже перерабатывает алкоголь.

Злоупотребление горячительными напитками приводит к повышению алкогольного токсикоза. Брюн отметил, что будет правильным отдать предпочтение белому сухому вину. Оно наиболее безопасно для здоровья, а сладкий алкоголь, наоборот, наносит ему максимальный вред, передает FlashNord.