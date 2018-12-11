Ученые рассказали, как рост влияет на секс

Британские ученые провели исследование, выяснив, как от роста человека зависит качество его сексуальной жизни. Специалисты опросили несколько тысяч добровольцев, передает РЕН ТВ.
Мужчины, чей рост составляет минимум 182 и более сантиметров, более довольны своей сексуальной жизнью и считают себя хорошими любовниками. Среди респондентов таких набралось 58%.
Что касается представительниц прекрасного пола, наиболее привлекательными себя чувствуют те, чей рост начинается от 152 и более сантиментов. Ученые отмечают, что люди низкого роста оказались более закомплексованными и менее довольными сексуальной жизнью.
Ранее специалисты Питтсбургского университета сообщили, что научились возвращать дряхлеющие мышцы к изначальному уровню работоспособности. Исследователи выяснили, почему по мере старения они теряют способность к заживлению.
Одной из тем разговора стали украинские моряки
Власти поддержали паромную переправу
Певица не считает, что сравнивать ее с бывшей женой Дмитрия Тарасова было бы правильно
Высокие мужчины, оказывается, считают себя хорошими любовниками