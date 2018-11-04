Почему "Новой газете" везде мерещится след ЧВК "Вагнера"

В редакции "Новой газеты" новая "вирусная инфекция", которая появилась с того момента, как к ней присоединился скандально известный автор расследований Денис Коротков. Началом цепной реакции стало расследование журналиста, основанное на данных, которые предоставил его "информатор" Валерий Амельченко.



Сразу после анонсирования выхода статьи в "Новой газете" главный источник Короткова пропал без следа. Как позже выяснилось, это было изначально запланировано автором расследования с целью привлечь максимальное внимание общественности к статье.

Об этом рассказал сам Амельченко, который явился в полицию. Сдавшийся "информатор" также поведал о том, что материалы расследования были целиком сфабрикованы.

Но для руководства "Новой газеты" это не стало поводом для расторжения сотрудничества. Чтобы хоть как-то отвести внимание от провального расследования, журналисты "Новой газеты" продолжили гнуть свою линию, подхватив новость о задержании военного эксперта Владимира Неелова из "Центра стратегической конъюнктуры" по подозрению в государственной измене, пишет издание "Накануне.ру".

Одного лишь упоминания о частных военных компаниях, которое была в профиле рабочей деятельности Неелова, оказалось достаточно, чтобы провести параллели и связать арест с частной военной компанией "Вагнера". В качестве аргументации, журналисты проанализировали работы военного эксперта, которые находятся в открытом доступе. Среди этих публикаций внимание авторов статьи привлекла научная работа Неелова, которая была написана в соавторстве с неким Олегом Валецким.

На титульном листе работы под названием "Особенности партизанских и противопартизанских действий (2003-2011) в ходе Иракской войны 2003-2011", Владимир Неелов представлен, как "магистр стратегических исследований" с профильной специализацией на частных военных компаниях.

Второй автор Валецкий Олег Васильевич и вовсе имеет более весомый послужной список, включающий в себя боевой опыт в нескольких горячих точках, включая Афганистан и Балканы. Кроме того журналисты "Новой газеты" называют Валецкого экспертом в области безопасности ЧВК и утверждают, что он является членом Московской организации союза писателей.

Казалось бы, ничем не приметный публицист, о котором бы никто не узнал, если бы не нашумевшая история с его соавтором. Журналисты "Новой газеты", чтобы подкрепить свою голословную публикацию хоть какими-то фактами и подробностями, связали Валецкого с ЧВК "Вагнера".

Редакции "Новой газеты" якобы стала известна "информация о настоящей фамилии Валецкого", который, по их мнению, в течение последних нескольких лет работает в ЧВК "Вагнера". При этом подтвердить данную информацию авторы статьи, как обычно, не удосужились.

Глядя на подобную кипучую деятельность, не покидает ощущение, что либеральное издание отрабатывает чей-то заказ. Иначе как еще объяснить подобное помешательство на теме российских ЧВК в целом и "группы Вагнера" в частности?