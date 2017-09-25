В Москве завершилась модернизация роддомов

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции роддом городской клинической больницы №40. По его словам, модернизация подобных учреждений в столице практически завершена.

"Поставили новое современное оборудование. Этот роддом, я надеюсь, будет одним из самых лучших роддомов Москвы", – цитирует мэра НСН. Собянин добавил, что роддом при больнице №40 – единственный, где оказывается помощь онкобольным.

