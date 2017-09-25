В столичных аэропортах задержано более 30 рейсов

В аэропортах Москвы утром 25 сентября задержано и отменено более 30 рейсов. По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в Домодедово 27 рейсов отправятся с опозданием, еще три лайнера не вылетят вовсе. В Шереметьево задержано четыре рейса. Аэропорты Внуково и Жуковский работают в штатном режиме.
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