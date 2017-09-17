Москвичей предупредили о грозе и ливне

Сотрудники столичного управления МЧС России предупредили о резком ухудшении погоды. В ближайшие часы на Москву может обрушиться гроза и ливень.
Сила ветра будет достигать 17 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ведомства. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до поздней ночи.
Один из богатейших людей России устроил шикарное торжество
Необычная шутка телеведущего взволновала поклонников
Бывший губернатор Одесской области озвучил три требования
Спортсменки ехали с соревнование памяти погибшего коллеги