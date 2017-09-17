Москвичей предупредили о грозе и ливне

Сотрудники столичного управления МЧС России предупредили о резком ухудшении погоды. В ближайшие часы на Москву может обрушиться гроза и ливень.

Сила ветра будет достигать 17 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ведомства. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до поздней ночи.