Разгром "Зарядья": вандализм по неосторожности или психическое отклонение

Произошедшее всего за два дня работы московского парка "Зарядье" повергло в шок миллионы россиян. А, между тем, на месте вандалов, затоптавших газоны и ценные растения, мог оказаться каждый.

Посетители "Зарядья" за два дня уничтожили десятки тысяч растений, посаженных в парке. Как такое могло произойти и почему цветы и траву так активно не топчут, к примеру, в парке имени Горького или в Сокольниках? Ответ лежит на поверхности: небольшая площадь "Зарядья" и массированный пиар в СМИ сыграли злую шутку над десятками тысяч гостей: они просто не поместились на узких дорожках и пошли напролом к жемчужине парка – парящему мосту.

Конечно, если бы публика была более внимательной и трепетно отнеслась к табличкам, установленным на газонах, то ценные растения остались бы в целости и сохранности. Но, почему-то часть посетителей, видимо очень хорошо изучившая "Вредные советы" Григория Остера, решила сделать наоборот: прочитав надпись "Не скатывайтесь с холма", начала активно нарушать этот запрет.

Другие, ознакомившись с табличкой "На фонари не вставать", стали не просто ходить по огромным, вмонтированным в землю приборам, а даже прыгать на них. В итоге стекла на некоторых фонарях уже требуют замены. И уж совсем не поддается объяснению поступок человека, разбившего камнем несколько сегментов стеклянной крыши "Медиацентра".

К вытаптыванию растений привела также психология толпы или попросту стадное чувство, которое свойственно подавляющему большинству людей. В первый день работы парка там можно было наблюдать очереди, ведущие в никуда: люди, завидев заветный хвост, вставали и двигались вперед. В итоге такие очереди просто рассыпались по лужайкам, засаженными красивыми и ценными растениями. А вот информация о том, что гости парка выкапывали и уносили цветы домой, к счастью, не подтвердилась.

У психологов есть свой взгляд на происходящее в "Зарядье". В интервью изданию "Мослента" заместитель директора Института психологии РАН Вера Кольцова объяснила варварское поведение туристов их нездоровьем.

"Уничтожение красоты, то есть отсутствие у человека каких бы то ни было эстетических потребностей, является с точки зрения психологии серьезным отклонением от нормы", – сказала эксперт.

"Налицо совершеннейшая незрелость, инфантильность".

Психолог недоумевает – против чего протестовали вандалы? "Это – психическое отклонение, которым более всего страдает молодежь. Посмотрите, как она ведет себя в метро, в магазинах, на дорогах, в тех же парках. Они не видят границ, им наплевать на окружающих, они эгоистичны и озлобленны на весь мир, и этому миру мстят всеми возможными способами", – расставила все точки над "i" Вера Кольцова.

Вероятно, что администрация "Зарядья" не просчитала все риски в первые дни после открытия уникального парка и просто растерялась, увидев такое отношение посетителей к зеленым насаждением. На третий день было принято решение ограничить вход в парк и изменить режим его работы. Как сообщил директор парка Павел Трехлеб, вход на территорию и парящий мост будет осуществляться с 15-минутными интервалами, чтобы распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами.



