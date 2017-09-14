Кто разгромил парк "Зарядье"
Парк "Зарядье" в центре Москвы стал кузницей рекордов. Объект сам по себе уникален. Вдобавок, его соорудили в очень короткие сроки – всего 2,5 года понадобилось строителям. Но главный рекорд установили посетители зоны отдыха, открытой в День города, 9 сентября. Свободный доступ им предоставили в понедельник, 11 числа. И менее чем за три дня энтузиастам удалось превратить уникальные природные зоны, на которые разбит парк, в более приемлемые их взгляду загоны для выпаса скота.
Вопрос – зачем?
Видимо, от избытка чувств. Наверное, они никогда в жизни не видели такой красоты. Ну а когда эмоции переполняют и не знаешь, куда от них деваться – надо уничтожить причину этого "переполнения". И тогда все становится на свои места – вокруг снова милые сердцу обломки, грязь и мат. Привычная среда обитания…
Просто жители Москвы и гости столицы к такому культурному шоку не были готовы. Оказалось, что они незрелы и инфантильны. Во всяком случае, так считает замдиректора Института психологии РАН Вера Кольцова, мнение которой приводит телеканал РЕН ТВ. "Уничтожение красоты, то есть отсутствие у человека каких бы то ни было эстетических потребностей, является с точки зрения психологии серьезным отклонением от нормы", – заявила психолог. И добавила, что, возможно, вандалы были в состоянии алкогольного опьянения. Последнее утверждение близко к истине: опустошить бутылку-другую "в саду, где детские грибочки", – древняя русская традиция.
Более глубокий анализ сложных процессов, происходящих в психике москвичей, попытался провести этолог (или специалист по инстинктивному поведению) Анатолий Протопопов. И пришел к заключению: такое поведение обусловлено отсутствием привычки долгосрочного планирования.
"В теории игр принципиальное значение имеет такой параметр поведения, как срочность. Грубо говоря, вы получили зарплату и решили ее пропить. Вы продемонстрировали поведение по краткосрочному горизонту. А можно на эти деньги поставить новый кран на кухне – это долгосрочная стратегия, нацеленная на более отдаленный результат. Так вот россияне в данном случае продемонстрировали поведение по короткому горизонту. Получить сиюминутное удовольствие оказалось важнее", – заявил ученый в интервью НСН.
Заключение эксперта, наверное, можно отнести к метателям камней. Но вот фанатов-флористов обвинить в неспособности планировать на перспективу никак не получится. У них-то как раз все рассчитано: запаслись инструментом и мешками, выбрали редкое растение, выкопали. И знают, что насладиться видом сочных листьев или цветов можно будет нескоро – но предвкушают, как трофейная редкость порадует их взор грядущей весной.
А растения, как выясняется, воруют давно и регулярно – просто в случае с "Зарядьем" это проявилось в таком массовом масштабе. Вот и для "Сокольников" это картина привычная. Но там это считают нормальным явлением, рассказал директор парка Андрей Лапшин.
"Если у нас по выходным проходят фестивали, которые посещают 100-150 тысяч человек, то после них мы сталкиваемся с теми же проблемами. Но большей частью, весной и осенью, это нормально, что люди приходят, выкапывают интересующие их растения. Это постоянно идет. Как период посадок, какая-нибудь бабушка обязательно придет вечерком. И камеры не спасают. Уберечься от выкапывания растений очень тяжело", – признал Лапшин.
Что делать?
Взывать к сознательности посетителей, пытаться пробудить в них совесть не стоит, делится горьким опытом Андрей Лапшин. Действенным методом директор "Сокольников" считает огораживание. "Когда они проходят какие-то особо красивые уголки парка "Зарядье", их нужно обязательно отгораживать от этих участков. Это могут быть какие-то стеклянные барьеры, чтобы было хорошо видно, но нельзя было перелезть. Иначе не сохранить", - заключает эксперт.
Что ж, логично. В зоопарках людей отгораживают от агрессивной фауны. А в парках флору, которая не может дать сдачи, надо отгородить от агрессивных россиян. Ведь, как выяснилось, с точки зрения этого среднестатистического посетителя, раз растения и объекты не огорожены, хозяина и злых собак поблизости не видать, то можно копать, а что не выкапывается – разбить.
То есть в действии все тот же хорошо известный принцип – "своя рубашка ближе к телу". Тогда и воспитывать надо по тому же принципу. Разбил фонарь в парке? Охрана приходит к тебе домой и специальным высокоточным оружием уничтожает столь любимый тобой инновационный светильник. Повредил аппаратуру? Получи нанотехнологичной битой по дорогому твоему сердцу игровому компьютеру. А можно, кстати, и дачный участок посетить – выкопать все плодовые деревья... В следующий раз "пострадавший от произвола властей" активист надолго задумается: а стоит ли швыряться камнями в чужое имущество? Ведь попадаешь в итоге в свое, родное.
Но это так – размышления на досуге. А пока мы имеем закон – и преступление, предусмотренное статьями этого закона. Называется оно "порча имущества" – повреждение или уничтожение любых вещей, "которые не принадлежат человеку, причинившему вред". Если ущерб нанесен менее чем на пять тысяч рублей, предусмотрена административная ответственность: штраф от 300 до 500 рублей.
Сумма, конечно, смехотворная. Но в "Зарядье" ущерб намного превысил пять тысяч – более того, был нанесен умышленно. И вот тут уже наступает ответственность уголовная. Выбор у суда богатый: штраф в 40 тысяч или в несколько зарплат, исправительные работы до года или лишение свободы до двух лет. Почему бы этот закон не применять активнее? А искомых садоводов-любителей и стрелков из пращи можно выявить на видеозаписях. Вряд ли установка энного количества видеокамер обойдется дороже предложенного ограждения из закаленного стекла.
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