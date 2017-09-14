Разгром парка "Зарядье" стал полной неожиданностью

Сотрудники компании, занимавшейся строительством парка "Зарядье", были ошарашены вандализмом со стороны посетителей. При этом они подчеркнули, что после новости о разгроме зоны отдыха люди стали вести себя аккуратнее.

"Мы... не ожидали. Мы имеем проблему, с которой просто будем бороться", – заявила директор по проектированию объектов гражданского строительства компании ОАО "Мосинжпроект" Галина Гордюшина. Она также добавила, что после информации о вандализме гости парка стали вести себя аккуратнее.

"Люди стали намного лучше себя вести после информационных сообщений", – цитирует ее ТАСС. Кроме того, Гордюшина добавила, что сейчас посетителей в парке немного.

В строительной компании не смогли назвать сумму ущерба, нанесенного "Зарядью". "Мы не эксплуатирующая организация, а строительная", – пояснила Гордюшина.

В Минприроды России считают, что охрану на территории "Зарядья" необходимо усилить. Пресс-секретарь ведомства Николай Гудков подчеркнул, что изначально парк планировался не только как зона для прогулок, но и как объект экопросвещения.

"Сейчас получается наоборот – парк стал пристанищем эковандалов", – добавил он. По мнению Гудкова, необходимо провести разъяснительную работу с посетителями.

На защиту парка встали пользователи соцсетей. В интернете запустили флешмоб с хештегом #сохраниЗарядье. Инициатором акции стала пресс-секретарь Москомархитектуры Мария Ульянова. О движении она сообщила у себя в Facebook.

"Все уже наслышаны о вандализме в парке "Зарядье" в первый же день открытого посещения... на этом одичалые не остановились – на сегодняшний день в парке уничтожено и украдено более 10 000 растений, многие из которых занесены в Красную книгу!" – написала она.

Напомним, ранее стало известно, что за первые два дня посетители успели нанести значительный ущерб территории парка. Отдыхающие уничтожили около десяти тысяч редких растений, украли цветы, растоптали газоны и повредили крышу медиацентра.