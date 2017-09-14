Россияне в ярости от разгромившего парк "Зарядье" быдла

Новость о том, что за два дня посетители успели разгромить парк "Зарядье", вызвала гнев у интернет-пользователей. Многие пришли к выводу, что вход нужно сделать платным, и маргиналов станет меньше.

Пользователи Сети возмущены: за пару дней гости "Зарядья" уничтожили около десяти тысяч ценных растений, вытоптали газоны и даже разбили окно медиацентра. Они предположили, что там собрались малограмотные, маргинальные личности.

"Дикость какая-то... Что с людьми происходит? У себя же портят и воруют", "Да, как вам не понятно, что необразованный человек не понимает ничего, ему бы нужников по всей Москве, да побольше... А вы травка, купола... Красота нужна для тех, кто способен ее понять и оценить, насладиться ею. Так что, нечего удивляться", "Там живут несчастные люди дикари", "Колхозников и гопников в Москве уже через край", – написали расстроенные комментаторы (здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены. – Прим. ред.).

Многие уверены, что для изменения ситуации руководству парка стоит сделать вход платным, установить камеры видеонаблюдения и повысить штрафы за нарушение порядка. "Охрану, лимитированное количество людей/ час, вход по предъявлению паспорта, камеры, штрафы на месте, не менее 5 т р, чтобы не повадно было. В Зарядье великолепно, но слишком много людей", "Введите платный вход– 150-200 рублей, нормальные люди могут себе это позволить, бычье выберет купить свое пиво, повесьте объявление при входе, что ведется видеосъемка, и что каждый несет ответственность за свои действия. Что делать, если страна дикарей", – отметили интернет-пользователи.

Напомним, что столичные власти были вынуждены изменить режим работы "Зарядья". Коммунальным службам потребуется время для ликвидации ущерба. По понедельникам парк будет открываться в 14:00 мск. Также вводятся 15-минутные интервалы на входе на территорию, смотровую площадку "Парящий мост" и в павильоны. Ограничения пришлось ввести из-за того, что хулиганы повредили ландшафт.

