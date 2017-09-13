Жительница столицы нашла клад в собственной квартире

Москвичка во время ремонта квартиры обнаружила клад. Тайник с монетами конца XIX-начала XX веков был расположен в оконном проеме, передает агентство "Москва".
Сокровища находились в металлической трубе, замурованной в стене. В общей сложности в тайнике лежало 146 золотых. На монетах номиналом 10 рублей изображен российский император Николай II.
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