Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Синоптики объявили в Москве экстренное предупреждение. В ближайшие часы в городе может начаться гроза.
Ожидается усиление ветра: его скорость будет достигать 15 метров в секунду, передает Russia Today. Автомобилистов просят не парковать машины под деревьями, а пешеходов – обходить рекламные конструкции и дорожные знаки.
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