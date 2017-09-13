Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Синоптики объявили в Москве экстренное предупреждение. В ближайшие часы в городе может начаться гроза.

Ожидается усиление ветра: его скорость будет достигать 15 метров в секунду, передает Russia Today. Автомобилистов просят не парковать машины под деревьями, а пешеходов – обходить рекламные конструкции и дорожные знаки.