Ведущий напал с ножницами на коллегу в прямом эфире

Испанский ведущий Хуан Медио набросился на свою коллегу Еву Руиз с ножницами прямо в эфире программы. Таким странным образом мужчина пытался шутливо отомстить напарнице за ее прошлые издевательства.

Как видно на попавшей в эфир записи, Хуан внезапно подскочил к Еве и начала кромсать ее платье. Девушка, как могла, пыталась остановить коллегу, однако тот был неутомим. С нездоровым энтузиазмом он пытался сделать глубокие разрезы на платье Евы спереди и сзади, оголив ее практически до нижнего белья.

К счастью, в ситуацию вовремя вмешалась ассистентка программы, которая заслонила собой жертву шутника Хуана, а затем быстро отвела девушку за кулисы, передает НТВ. Оказалось, что таким странным образом ведущий пытался отомстить коллеге за то, как она поиздевалась над ним ранее. Тогда Ева разрезала брюки Хуана за то что он отказался танцевать в прямом эфире.



