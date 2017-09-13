В Московском зоопарке родился детеныш кошачьей акулы

В Московском зоопарке впервые появился на свет детеныш кошачьей акулы. Специалисты отмечают, что эти рыбы достаточно редко размножаются в неволе.

"Пока вес акуленка не превышает 30 граммов. Его любимое лакомство – измельченные кальмары", – сообщили в пресс-службе зоопарка. Кошачьим акулам присвоен статус "близкий к уязвимому положению", передает газета "Известия".