Братья Путин и Шойгу живут в деревне

Таджик Рахмон Джураев считает, что имена Путин и Шойгу принесут счастье и удачу его внукам. Если следущим внуком будет мальчик, он получит имя Собянин, а если девочка – ее назовут Матвиенко, решил аксакал.

В семье Джураевых детей назвали Путиным и Шойгу в благодарность за все, что эти политики сделали для мира. Если в семье еще появятся внуки или внучки, глава клана, аксакал Рахмон Джураев уже приготовил для них такие же громкие имена, сообщает Sputnik Таджикистан.

Внуки Рахмона-ака в деревне считаются местной гордостью. Каждый проходящий считает честью пожать мальчикам руки. Глава семейчства надеется, что когда-нибудь и его внуки смогут обменяться рукопожатиями с теми, в чью честь названы: с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу. Впрочем, слава внучат уже давно распространилась за пределы родной деревни.

"Летом внуки вместе с их мамой ездили в Таджикистан. Интерес к именам начался уже в аэропорту: услышав, что прилетели Путин и Шойгу, приехали машины с мигалками, которые сопровождали их до дома", – с гордостью поведал Рахмон Джураев.

Дедушка Путина и Шойгу Джураевых: как к именам его внуков относятся в РТ и РФ, и о том, какое имя получит его внучкаhttps://t.co/TW6xIDusBd — Sputnik Таджикистан (@SputnikTj) 12 сентября 2017 г.

Кстати, в отчем доме внучат Рахмон-ака отвел отдельную комнату под домашний музей. Здесь висят портреты Путина и Шойгу, а кроме того Собянина, Кадырова и таджикского лидера Эмомали Рахмона. Глава семейства поделился мечтой: если следующая родится внучка – назвать ее Матвиенко, а если внук – то Собяниным.