Россиянин покорил мир страшным трюком на качелях
Однако для самого исполнителя трюк окончился провалом. Мужчина смог раскачаться и совершить несколько полных оборотов. Но на очередном заходе он вылетел с качелей и угодил в забор.
Несмотря на неудачу, видео заинтересовались мировые СМИ. Видео опубликовал портал LiveLeak, а вскоре на него обратил внимание и Daily Mail, а также его многочисленная аудитория.
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