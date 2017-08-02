Посетителей вокзалов Москвы поставят в электронные очереди

До конца 2017 года кассы восьми столичных железнодорожных вокзалов будут оснащены системой электронной очереди, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Пассажирам нужно будет распечатать бумажные талончики через терминал, как в банке. Когда очередь подходит, на электронном табло загорится номер талона и номер билетной кассы", – рассказали в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД. Такой механизм, по оценкам специалистов, позволит равномерно распределить нагрузку между кассами.