На Останкинской башне открылся балкон

В Останкинской телебашне для посетителей открытая смотровая площадка на высоте 85 метров, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. Оборудована она была на техническом балконе, куда раньше попасть могли только специалисты-метеорологи. Посетители впервые смогут вблизи взглянуть на одну из 21 метеорей – гигантскую опору с датчиками, измеряющими скорость и направление ветра, а также температуру и влажность воздуха.Выход на балкон станет частью технического маршрута. Записаться на экскурсию можно на официальном сайте Останкинской башни.

