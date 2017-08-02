Из Москвы-реки выловили винтовку с патронами

Вечером 1 августа на Симоновской набережной москвич при помощи магнита выловил из Москвы-реки винтовку Мосина и патроны, передает Life.ru. Свою находку он снял на видео, а после передал в полицию. На записи видно, что оружие сильно повреждено долгим пребыванием под водой. По факту произошедшего проводится проверка.