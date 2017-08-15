В Россию пришла аномальная жара

Аномальная жара пришла в Москву. Кроме столицы, и другие регионы почувствуют наконец лето.

В течение всей недели в Центральной России и столице термометры будут показывать около 30 градусов. Осадков при этом метеорологи не ждут, сообщает ТАСС.

Жара придет в европейскую часть России из Турции. Среднесуточная температура при этом будет выше нормы на пять-шесть градусов.

"Лето развивается вопреки климатическим законам. Сейчас температура должна достаточно быстро падать, а тут она, наоборот, повышается до 30 градусов. В выходные в Москве и области прогнозируем такую температуру", – отметил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Однако не только в столицу придет летний зной. В Якутии, Забайкалье, Иркутской области тоже будет довольно жарко. Температура в пределах нормы установится на Урале и в Поволжье. На Кавказе и Кубани станет попрохладнее, да и дождить будет почти постоянно.

"Средняя температура прошедших дней августа превышает норму на 2,2 градуса, и в предстоящие дни, как ожидается, этот разрыв еще увеличится", – говорят в метеослужбе.