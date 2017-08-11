В Москве из-за жары усилят патрулирование водоемов

Сотрудники МЧС в выходные будут в усиленном режиме дежурить у водоемов и парков столицы. Данная мера принята из-за жары, которая накроет мегаполис 12-13 августа, передает агентство "Москва".

Напомним, что в предстоящие выходные в столичном регионе будет жарко и без дождей. Столбики термометров в Москве поднимутся до 30 градусов, по области – до 31 градуса.

