Изнывающим от жары москвичам поставят охлаждающую лавочку

В парке "Сокольники" в Москве появится охлаждающая лавочка. Столичные власти пообещали, что сооружение подарит жителям столицы ощущение морского бриза.
Напротив установят вентилятор, который можно будет включить нажатием специальной педали, передает РИА ФАН. Скорость искусственного ветра составит три-пять метров в секунду, сообщили на портале мэра Москвы.
Руководство телеканала "Россия 1" поставило ему жесткое условие
Актриса тайно вступила в брак
Как говорят, певица не нравилась коллегам и зрителям
Наставник "Голоса" передвигается в инвалидном кресле