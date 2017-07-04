Как правильно составить брачный договор

Оформляют брачный договор очень немногие из вступающих в брак пар: будущие супруги боятся обидеть друг друга. Но при разводе квартирный вопрос как правило выступает на первый план.

Задуматься о брачном договоре и заранее оговорить имущественные права будущим супругам настойчиво советуют практикующие юристы. По мнению экспертов департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet, благодаря брачному контракту в будущем удастся избежать множества неприятных моментов.

Брачный договор, по мнению специалистов, может пригодиться как в крепкой семье, так и при разводе, если совместная жизнь по какой-то причине не заладилась. В нем супруги могут разграничить права на собственность как в долевом, так и раздельном участии во всем имуществе или его отдельных видах, напоминают юристы.

"К сожалению, в наше время чаще встречается понятие "брачный договор по расчету". Как правило, это выясняется при проверках объектов, когда маломобильные граждане либо страдающие алкогольной зависимостью вступают в брак, не предполагающий реальные семейные отношения", – рассказывает Юлия Дымова.

Так, в практике агентства был случай, когда человек с врожденным психическим дефектом женился на молодой женщине из одной из стран СНГ. После замужества женщина прописалась в неприватизированную квартиру нового супруга, после чего выжила того из квартиры. А был бы должным образом составленный брачный договор – имущественные взаимоотношения супругов были бы заранее улажены.

По мнению юристов, главное не путать эмоциональную и имущественную сторону отношений. Ведь в итоге вся оставшаяся жизнь людей может оказаться завязанной на совместную недвижимость: один собственник будет пользоваться квадратными метрами, а второй долгое время делить имущество через суды.

