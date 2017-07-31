Назначена дата осеннего велопарада в Москве

Традиционный осенний велопарад пройдет в столице 17 сентября, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. Общая протяженность маршрута, который протянется от Звездного бульвара по набережным до парка "Красная Пресня", составит 30 километров. "По нашим подсчетам, в осеннем велопараде смогут принять участие около 30 тысяч человек", – считает руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.