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Общество

На Москву обрушится невиданный дождь

Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Столичные синоптики дали неутешительный прогноз. На Москву надвигается буря, которую можно сравнить со Всемирным потопом.
прочитано 4542 раза

Ливни и грозы придут в Москву уже 30 июня. Обильные осадки будут сопровождаться шквалистым ветром, местами возможен град.

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"Интенсивные дожди обрушатся на мегаполис около 15:00 и будут лить не переставая практически до позднего вечера – в общей сложности ожидается до 30–40 миллиметров осадков", – рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, пик ненастья придется на вечернее время – с 18:00 до 21:00.

"…И разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь", – процитировал синоптик Ветхий завет. Он добавил, что эти строки о Всемирном потопе могут стать актуальными для жителей столицы 30 июня.

Из-за непогоды на улицах города образуются подтопления, возможно и понижение форм рельефа. Сильный ветер может нарушить работу электросети, привести к обрушению рекламных конструкций и падению деревьев.

Тишковец добавил, что приближающаяся буря может установить рекорд. "Уникальность прогнозируемых осадков состоит в том, что такой интенсивности ливни, согласно климату, в июне в столице случаются всего лишь раз в пять лет, а общее количество влаги, с высокой степенью вероятности, может в полтора раза превысить среднее максимальное суточное количество дождя, приближаясь к рекордным показателям более чем полувековой давности", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, 29 мая Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень опасности. Как писали Dni.Ru, метеорологи пошли на эту меру из-за возросшего риска лесных пожаров.

Судя по всему, опасность возгорания возникла из-за того, что в столичный регион наконец вернулось лето. В конце июня столбик термометра уверенно держится выше отметки в +20 градусов.

Автор: Евгений Мышко29 июня 2017, 17:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Страшная буря обрушилась на Москву

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