Москва утонула после жуткой бури

Обрушившаяся на столицу стихия привела к настоящему потопу. Ливень и сильная буря заставили людей спасаться любыми доступными способами.

Застигнутые непогодой врасплох горожане, а также те, кто наблюдал за ней из помещения или автомобиля, делятся в социальных сетях фотографиями и видеороликами.

Судя по подписям и комментариям к постам, москвичи уже не надеются на настоящее, теплое и солнечное, лето. Многие иронизируют над капризами погоды.

Публикация от Olesya (@i_olesya) Июн 26 2017 в 7:01 PDT

А спасение совсем прям близко ���� #ливень #дождь #гроза Публикация от ��Алиса Фабер�� (@greza_bmw) Июн 26 2017 в 7:02 PDT

Однако есть и те, кому буйство стихии по душе. Вместе с тем пользователи отмечают, что наблюдать за ливнем и бурей все-таки лучше из дома.

Дождик #дождь#гроза#ливень#домахорошо Публикация от ольга (@olgamitroshina) Июн 26 2017 в 7:01 PDT

Напомним, по прогнозам синоптиков, погода придет в норму только к утру вторника, 27 июня. До этого момента ожидаются грозы и шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду.

Дождь стеной загнал людей в подземный переход #ливень #ливеньвмоскве Публикация от Anna Korsakova, фотохудожник (@monsiana_foto) Июн 26 2017 в 6:47 PDT

В связи с резким ухудшением погоды специалисты рекомендуют жителям и гостям столицы по возможности находиться в помещениях, не приближаться к рекламным конструкциям и деревьям. Как писали Dni.Ru, последняя неделя июня не сможет порадовать москвичей постоянной солнечной погодой. Температурный фон вернется в пределы нормы, но потепление до 27 градусов будет сопровождаться ливнями и грозами.