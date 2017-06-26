Москва утонула после жуткой бури
Застигнутые непогодой врасплох горожане, а также те, кто наблюдал за ней из помещения или автомобиля, делятся в социальных сетях фотографиями и видеороликами.
Судя по подписям и комментариям к постам, москвичи уже не надеются на настоящее, теплое и солнечное, лето. Многие иронизируют над капризами погоды.
Однако есть и те, кому буйство стихии по душе. Вместе с тем пользователи отмечают, что наблюдать за ливнем и бурей все-таки лучше из дома.
Напомним, по прогнозам синоптиков, погода придет в норму только к утру вторника, 27 июня. До этого момента ожидаются грозы и шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду.
В связи с резким ухудшением погоды специалисты рекомендуют жителям и гостям столицы по возможности находиться в помещениях, не приближаться к рекламным конструкциям и деревьям. Как писали Dni.Ru, последняя неделя июня не сможет порадовать москвичей постоянной солнечной погодой. Температурный фон вернется в пределы нормы, но потепление до 27 градусов будет сопровождаться ливнями и грозами.
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