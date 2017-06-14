Раскрыта природа сновидений

Российский ученый Иван Пигарев выдвинул новую гипотезу появления сновидений. По его мнению, возникающие образы фактически являются шумом, не имеющим какой-либо конкретной функции.

Главный научный сотрудник Лаборатории передачи информации в сенсорных системах Института проблем передачи информации РАН считает, что сновидения являются "побочным эффектом" работы мозга. По его словам, во время сна сознание человека отключается, и поступающая извне информация блокируется, однако этот фильтр не является абсолютным, передает РИА Новости.

Когда человек спит, зона переднего мозга, связанная с возникновением ощущений, получает сигналы не извне, а изнутри. Они поступают от интерорецепторов – большой группы чувствительных нервных окончаний, рассеянных в различных тканях и внутренних органах. Именно этот поток сигналов формирует рисунок нейронной активности во время сна.

Следовательно, возникающие у человека сновидения являются лишь шумом, который не несет никакого функционального значения. Согласно гипотезе Ивана Пигарева, он является лишь безвредной для организма патологией. При этом ночью, как правило, сильнее всего затрагиваются именно те нейроны зоны мозга, отвечающей за ощущения, которые были активны в течение дня.

Сновидения-окно в иные миры.Согласны? — Джон Ардашев (@ambasad87422180) 14 июня 2017 г.

Напомним, что всего ученые выделяют восемь базисных теорий появления сновидений. Самая первая из них принадлежит Зигмунду Фрейду, считавшему, что возникающие ночью образы олицетворяют собой скрытые стремления и подавленные желания человека. Также специалисты выделяют систематизирующую (переработка полученной за день информации), защитную (маскировка человека под труп), мобилизационную (активизация мыслительного процесса), терапевтическую (избавление от негативных переживаний) и другие функции сновидений.