Ученые выявили связь мозга с мечтами

Исследователи рассказали о том, как человеческий мозг связан с мечтами. Оказывается, наши грузы являются важным инструментом познания.

Ученые выяснили, что мечтания помогают людям смоделировать проблемы, с которыми когда-нибудь придется иметь дело и найти для них решение. Кроме того, грезы позволяют человеку разработать возможные варианты своего будущего.

Специалисты уверены, что мечтания не стоит воспринимать, как тревожные сигналы, свидетельствующие о проблемах с мозгом. И это вовсе не потеря контроля над собой, сообщает телеканал "360".

Ученые считают, что грезы стоит рассматривать как направленное познавательное умение, поскольку у этого есть экспериментальные подтверждения.

Выяснилось, что любители помечтать имеют в определенных областях головного мозга более толстую кору, и даже двумя накладывающимися друг на друга сетями. Отмечается, что одна из них активизируется при фокусировке вокруг информации из памяти. Другая же отвечает за стабильность внимания.

Ученые советуют людям научиться контролировать свои мечты, при необходимости активируя или подавляя. Это даст возможность максимального использования этого важного умения.

Отметим, что еще одним важнейшим врожденным механизмом человека является сон. Как писали Dni.ru, ученые из Университета Висконсин-Мэдисон (США) обнаружили зоны мозга, которые отвечают за кошмарные сновидения. Перед этим исследователи наблюдали за активностью мозга спящих людей.

Оказалось, что задняя корковая зона мозга формирует не только обычные сны, но и кошмары. Согласно опытам, проведенным учеными, различные сюжетные линии наших снов вызываются увеличением разных частей именно задней корковой зоны.