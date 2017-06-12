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Общество

Полиция пресекает провокации на Тверской

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
В ходе празднования Дня России в центре столицы некоторые люди пытались устроить незаконную акцию. По всей видимости, это те, кто поддался на призывы участвовать в несогласованном митинге на Тверской улице. Несмотря на то, что многие из них всячески пытались спровоцировать конфликт с правоохранителями, полиция, по словам правозащитников, действовала более чем корректно.
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Предупреждения о незаконности акции, которую ряд либеральных товарищей собирались провести на Тверской, в Москве нашлись люди, которые решили прийти на главное место проведения торжеств по случаю 12 Июня и пытались устроить провокации. Эти попытки пресекались представителями полиции и Росгвардии.

Те, кто пришел в День России принять участие в праздничных мероприятиях недовольны тем, что происходящее в центре Москвы пытаются превратить в политическую акцию. Народ на Тверской ругается на "проплаченных" провокаторов, говоря о том, что приехали в центр просто погулять, а "не на ваш митинг".

Как сообщил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, правоохранители пресекает незаконные действия на Тверской. Полиция делает "все возможное, чтобы эта провокация не удалась", отмечает ТАСС. По словам Черникова, что действия сотрудников правоохранительных органов эффективны.

При этом, по словам правозащитников, полиция не применяет грубую силу, пресекая провокации. Как заявил член Совета по правам человека при президенте Игорь Борисов, действия полиции на Тверской корректны. "На моих глазах дубинки применены не были", – цитирует его "Интерфакс".

Борисов отметил, что в результате попытки организовать незаконный митинг возникла давка, в которую попали и люди, пришедшие на праздник. По словам правозащитника, молодые люди сообщили ему, что пришли на Тверскую, так как на Сахарова отсутствуют какие-либо условия для проведения мероприятия.

В то же время, еще один член СПЧ Кирилл Кабанов опроверг заявления о неготовности предоставленной властями площадки для проведения массовой акции. "Я сейчас приехал на Сахарова, а был на Тверской. Могу сказать, что состоялось множество провокаций", – сказал он. Кабанов считает, что организаторам не нужна официальная акция, "потому что нужны задержания".

"Опять подростки, которые реально нарушали порядок, присылают из автозаков сообщения, что они отметились, попали в качестве задержанных".

Тем временем, как стало известно, на Тверской улице при наведении порядка пострадал сотрудник ОМОН. Как сообщают СМИ, во время задержания участников несогласованной акции ему брызнули из перцового баллончика в глаза. Как отмечают некоторые СМИ, хулигана уже задержали.

Напомним, в Москве на проспекте Сахарова прошла согласованная властями Москвы акция оппозиции. Однако накануне вечером ряд организаторов митинга призвали людей выйти на Тверскую улицу, что не было согласовано с властями.

Автор: Денис Попов12 июня 2017, 17:46

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