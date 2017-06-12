Число празднующих День России в Москве превысило 2,5 млн человек

Свежие данные о количестве участников празднования 12 Июня в
Москве предоставила столичная полиция. Согласно информации пресс-службы
столичного главка МВД, в продолжающихся торжествах уже приняли участи свыше 2,5
миллиона москвичей и гостей города.
В главном управлении МВД по городу отметили, что массовые мероприятия и народные гуляния продолжаются. Так что, итоговая цифра еще, скорее всего, вырастет.
В правоохранительных органах отметили, что сотрудники полиции совместно и бойцы Росгвардии продолжают следить за порядком в местах массовых мероприятий. Им, как отмечает "Интерфакс", помогают добровольные народные дружины, которые патрулируют улицы вместе органами правопорядка.
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