Число празднующих День России в Москве превысило 2,5 млн человек

Свежие данные о количестве участников празднования 12 Июня в Москве предоставила столичная полиция. Согласно информации пресс-службы столичного главка МВД, в продолжающихся торжествах уже приняли участи свыше 2,5 миллиона москвичей и гостей города.



В главном управлении МВД по городу отметили, что массовые мероприятия и народные гуляния продолжаются. Так что, итоговая цифра еще, скорее всего, вырастет.

В правоохранительных органах отметили, что сотрудники полиции совместно и бойцы Росгвардии продолжают следить за порядком в местах массовых мероприятий. Им, как отмечает "Интерфакс", помогают добровольные народные дружины, которые патрулируют улицы вместе органами правопорядка.